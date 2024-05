T20 World Cup 2024: पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी बने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के एंबेसडर

ICC Men's T20 World Cup 2024: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए राजदूत घोषित किया, जो जून 2024 में वेस्टइंडीज और यूएसए में खेला जाएगा। वह राजदूतों के समूह में नवीनतम सदस्य हैं, जिसमें युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट शामिल हैं।

अफरीदी ने 2007 में उद्घाटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल में अपनी टीम का नेतृत्व करने और 2009 संस्करण में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अफरीदी ने कहा, "आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप एक ऐसा आयोजन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उद्घाटन संस्करण में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने से लेकर 2009 में ट्रॉफी उठाने तक, मेरे करियर के कुछ पसंदीदा आकर्षण इस मंच पर प्रतिस्पर्धा करने से आए हैं।"

उन्होंने कहा, "हाल के वर्षों में टी20 विश्व कप काफी मजबूत हुआ है और मैं इस संस्करण का हिस्सा बनकर रोमांचित हूं, जहां हम पहले से कहीं अधिक टीमें, अधिक मैच और यहां तक कि अधिक ड्रामा देखेंगे।" पूर्व क्रिकेटर 9 जून को पाकिस्तान को भारत से मुकाबला करते हुए देखने के लिए उत्साहित है और उन्होंने इसे 'खेल में महान प्रतिद्वंद्विताओं में से एक' बताया।

Former dashing all-rounder from Pakistan is the latest addition to the esteemed list of tournament ambassadors for ICC Men's #T20WorldCup 2024 😍



