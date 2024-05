SRH vs RR, Qualifier 2 IPL 2024: 2008 के बाद नहीं जीते ट्रॉफी, अभिषेक-अहमद ने लगा दी लंका, 5 विकेट झटके, रिकॉर्ड टूटे, प्लेऑफ में सबसे ज्यादा हारने वाली टीम

Highlights SRH vs RR, Qualifier 2 IPL 2024: 26 मई को फाइनल मुकाबला होगा। SRH vs RR, Qualifier 2 IPL 2024: कोलकाता नाइटराइडर्स के साथ होगा। SRH vs RR, Qualifier 2 IPL 2024: पैट कमिंस के सामने श्रेयस अय्यर होंगे।

SRH vs RR, Qualifier 2 IPL 2024: आखिर फिर से राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) का सपना टूट गया। 2008 के बाद से टीम चैंपियन नहीं बनी है। चेन्नई के एम.ए.चिदंबरम स्टेडियम में 36 रनों की जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024, Qualifier 2) के फाइनल में पहुंच गया और रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। 26 मई को फाइनल में सामना 2 बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders Cricket Team) के साथ होगा।

आईपीएल प्लेऑफ में सबसे ज्यादा हारः

10 - आरसीबी (16 मैच)

9 - सीएसके (26 मैच)

9 - डीसी (11 मैच)

7 - एमआई (20 मैच)

7 - एसआरएच (13 मैच)

6 - आरआर (11 मैच)*।

अभिषेक शर्मा (24 रन पर 2 विकेट) और शाहबाज अहमद (23 रन पर 3 विकेट) ने मिलकर राजस्थान की लंका लगा दी और पांच विकेट लेकर जीत कंफर्म कर दी। ओस में स्पिन जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया। रॉयल्स से नियंत्रण छीन लिया। 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय एक विकेट पर 65 रन बना लिए थे। लेकिन इसके बाद आते और जीते रहे।

आईपीएल फाइनल में सबसे ज्यादा भागीदारीः

10 - सीएसके

6 - एमआई

4 - केकेआर

3- आरसीबी

3 - एसआरएच*।

एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कप्तानः

19 - शेन वार्न (आरआर, 2008)

17 - पैट कमिंस (SRH, 2024)*

17 - अनिल कुंबले (आरसीबी, 2010)

15 - रविचंद्रन अश्विन (पीबीकेएस, 2019)

14 - शेन वार्न (आरआर, 2009)।

आईपीएल प्लेऑफ़ में SRH के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़ेः

3/19 - भुवनेश्वर कुमार बनाम केकेआर, दिल्ली, 2016

3/19 - राशिद खान बनाम केकेआर, कोलकाता, 2018

3/23 - शाहबाज़ अहमद बनाम आरआर, चेन्नई, 2024*

3/25 - जेसन होल्डर बनाम आरसीबी, अबू धाबी, 2020

7/75(13) - जीटी बनाम पीबीकेएस, मुल्लांपुर

5/57(9) - एसआरएच बनाम आरआर, चेन्नई

5/125(10) - डीसी बनाम एसआरएच, दिल्ली

5/92(9) - आरसीबी बनाम एसआरएच, हैदराबाद।