श्रद्धा मर्डर केस: आफताब का जल्द होगा नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट, एएसएल ने दी जानकारी

Highlights एफएसएल ने कहा नार्को, पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है, ये जल्द ही आयोजित किए जाएंगे एफएसएल के सहायक निदेशक ने कहा, एफएसएल, पुलिस की टीमें इस पर काम कर रही हैं

नई दिल्ली: देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब पूनावाला का जल्द नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा, ताकि दिल्ली पुलिस को मामले में कुछ अहम सुराग मिल सके। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के सहायक निदेशक ने मंगलवार को कहा कि मामले में आफताब की नार्को, पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है, ये जल्द ही आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा, एफएसएल, पुलिस की टीमें इस पर काम कर रही हैं। इनका जल्द से जल्द संचालन करने का निर्देश दिया है, यह हमारी प्राथमिकता है। सच्चाई सामने लाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, इसमें 1-2 दिन लगते हैं।

Shradha murder case | Processes for (Narco, polygraph) tests underway, they'll be conducted soon. FSL, police teams are working on it. We're directed to conduct them at earliest, it's our priority. Polygraph test is used to bring out the truth, it takes 1-2 days:Asst Director,FSL pic.twitter.com/d056Z0x2CV