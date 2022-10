शहनाज गिल के पिता संतोख सिंह सुख को मिली दिवाली से पहले जान से मारने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

Highlights सुख ने कहा- मुझे लगता है कि वे मुझे निशाना बनाना चाहते हैं क्योंकि मैं एक हिंदू नेता हूं अभिनेत्री के पिता ने धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी न होने पर पंजाब को छोड़ने की बात कही संतोख सुख की बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस अधिकारी ने कहा, हम कॉल को ट्रेस कर रहे हैं

अमृतसर: बिग बॉस फेम और टीवी अभिनेत्री शहनाज गिल के पिता संतोख सिंह सुख को जान से मारने की धमकी भरा कॉल प्राप्त हुआ है, जिसके बाद अभिनेत्री के पिता ने इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेत्री शहनाज गिल के पिता संतोख सिंह सुख ने कहा, कल मुझे हैप्पी नाम के एक शख्स का फोन आया जिसने मुझे दिवाली से पहले जान से मारने की धमकी दी। मुझे लगता है कि वे मुझे निशाना बनाना चाहते हैं क्योंकि मैं एक हिंदू नेता हूं जिसकी आज हमने एसएसपी अमृतसर ग्रामीण के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।

शहनाज गिल के पिता ने धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी न होने पर पंजाब को छोड़ने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर मैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा हूं जैसे मैं अभी महसूस कर रहा हूं तो मैं पंजाब छोड़ दूंगा और चंडीगढ़ या मुंबई में शिफ्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि यदि कुछ दिनों में धमकी देने वाली शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं पंजाब छोड़ दूंगा।

If I feel unsafe like I am feeling now then I would leave Punjab and shift to Chandigarh or Mumbai. If no arrests are made in a few days, then I would leave Punjab: Shehnaaz Gill's father Santokh Singh Sukh pic.twitter.com/cxX5T8wQmr

वहीं धमकी मिलने के बाद अभिनत्री के पिता की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। अमृतसर एसपी जसवंत कौर ने कहा कि संतोख सिंह सुख के पास पहले से ही 2 गनमैन हैं और आज एक और गनमैन मुहैया कराया गया है। हम कॉल ट्रेस करेंगे और पूरी जांच की जाएगी।

His complaint has been received. He already has 2 gunmen and today another gunman has been provided. We will trace the call and a thorough investigation will be done: SP Jaswant Kaur, Amritsar pic.twitter.com/Iinp58f3qH