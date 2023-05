शाहबाद डेरी हत्या: साहिल 3 दिन से रच रहा था साक्षी की हत्या की साजिश, 15 दिन पहले हरिद्वार से खरीदा था चाकू, जानें जुर्म की पूरी कहानी

By अनिल शर्मा | Published: May 31, 2023 08:10 AM

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस अभी तक हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी साहिल ने तीन दिन पहले हत्या की साजिश रची थी, जब 16 वर्षीय साक्षी ने अपने दोस्तों के सामने उसे डांटा और उसके साथ रिश्ते सुधारने से इनकार कर दिया।

तस्वीरः ANI

