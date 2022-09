अमेरिकी किराना स्टोर में पंजाबी युवक की गोली मार कर हत्या, देखें घटना का भयावह वायरल वीडियो

Highlights अमेरिका के किराना स्टोर में एक पंजाबी युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी को हत्या करते हुए देखा जा रहा है। युवक पंजाब के कपूरथला का रहने वाला था और वह मां-बाप का एकलौता लड़का था।

वॉशिंगटन डी.सी:अमेरिका के जॉर्जिया में एक भारतीय युवक की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी को गोली मारते हुए देखा गया है।

मृतक पंजाब के कपूरथला का रहने वाला था और बताया जा रहा है कि वह वहां एक किराने की दुकान चला रहा था। इस पर बोलते हुए मृतक के पिता ने बताया कि उसके मृतक के शव को भारत लाया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स द्वारा एक भारतीय को गोली मारते हुए देखा गया है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक किराने दुकान में मृतक परमवीर सिंह अकेला है तभी वहां एक शख्स आता है और उस पर पिस्तौल तान देता है।

Paramvir singh has shot by nigro in #georgia , these kind of happening are rising day by day in US#stop_shooting#ripparm#Atlantapic.twitter.com/zNOJ2KIJ8X