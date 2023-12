करणी सेना प्रमुख हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, दो शूटर समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में उनकी कथित भूमिका के लिए चंडीगढ़ से दो शूटरों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की एक टीम ने राजस्थान पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में दो कथित हत्यारों, राजस्थान के जयपुर निवासी रोहित राठौड़ और हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी नितिन फौजी को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से गिरफ्तार किया। एक अन्य सहयोगी, उधम सिंह द्वारा, जिसे भी पकड़ लिया गया।

गौरतलब है कि पुलिस ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के दो कथित हत्यारों की पहचान की थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 5 लाख के नकद इनाम की घोषणा की थी।

#WATCH | Delhi: The accused in the Sukhdev Singh Gogamedi murder case brought to the Crime Branch Office. https://t.co/oPuhcesScgpic.twitter.com/ynTa1HUkzN