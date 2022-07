AAP विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने ईंट से किया हलवाई पर हमला, शादी समारोह में सीवेज की शिकायत कर रहा था पीड़ित, केस दर्ज

Highlights आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी पर केस दर्ज हुआ है। उन पर शादी में दो व्यक्तियों पर हमला करने का आरोप लगा है। वहीं अखिलेश त्रिपाठी ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को खारिज किया है।

नई दिल्ली: पश्चिमोत्तर दिल्ली के अशोक विहार में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने बुधवार को जलमल निकास समस्या की शिकायत किये जाने पर शिकायतकर्ता समेत दो व्यक्तियों पर कथित रूप से हमला किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि शाम करीब साढ़े चार बजे अशोक विहार थाने को लालबाग इलाके के समीप हमला किए जाने के बारे में सूचना मिली है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिमोत्तर) उषा रंगनानी ने बताया कि एक पुलिस दल मौके पर पहुंचा और उसने पूछताछ की तो पता चला कि मॉडल टाउन के आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने गुड्डू हलवाई और मुकेश बाबू पर हमला किया एवं दोनों को जहांगीरपुरी के बीजेआरएम अस्तपाल में ले जाया गया है।

पुलिस उपायुक्त के अनुसार हलवाई ने बताया कि बुधवार को वह जेलर वाला बाग के समीप रेलवे लाइन के पास एक कार्यक्रम में था जहां वह खान-पान सेवा दे रहा था। रंगनानी के मुताबिक, हलवाई ने बताया कि उसने त्रिपाठी से इलाके में जलमल निकासी की समस्या की शिकायत की, जिस पर वह नाराज हो गए और उन्होंने उसके सिर पर ईंट से हमला किया था।

A PCR call against AAP MLA Akhilesh Tripathi was received in Ashok Nagar PS on July 6 regarding the physical assault of one Guddu Halwai & Mukesh Babu in Lal Bagh. Injured shifted to a hospital in Jahangirpuri. Case u/s 323/341 IPC filed & investigation taken up: Delhi Police

पुलिस के अनुसार, जब हलवाई के रिश्तेदार बाबू ने बीच-बचाव किया तब त्रिपाठी ने उस पर भी हमला कर दिया था। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि हलवाई के सिर पर बायीं ओर जख्म है जबकि बाबू को बाहरी चोट नहीं है। पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है। उनके खिलाफ धारा 323/341 के तहत केस दर्ज हुआ है।

Guddu Halwai's statement recorded; he met AAP MLA during a function where he was providing catering services&complained to him regarding sewage,upon which MLA got angry&hit him on his head with a broken brick. Relative Mahesh Babu was also assaulted during mediation: Delhi Police