Mumbai-Nagpur Samriddhi Expressway: दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक सड़क हादसों में 39 लोगों की जान गईं, 143 लोग घायल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 20, 2023 11:04 AM

Mumbai-Nagpur Samriddhi Expressway: पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन हादसों के कारणों में से एक ‘रोड हिप्नोटिज्म’ है। ‘रोड हिप्नोटिज्म’ को ‘व्हाइट लाइन फीवर’ भी कहा जाता है।

12 दिसंबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 के बीच समृद्धि गलियारे पर 358 हादसे हुए।