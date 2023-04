मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली, 5 लाख का जुर्माना भी लगा, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

Highlights मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला आया गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई 5 लाख रुपये के जुर्माने की भी सजा मिली

लखनऊ: गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार, 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में अपना फैसला सुनाया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्तार अंसारी और बसपा सांसद अफजाल अंसारी दोनों अभियुक्त थे हालांकि अभी अफजाल पर फैसला नहीं आया है।

