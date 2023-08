महाराष्ट्र: पहले नाबालिग पर चाकू से वार कर उतारा मौत के घाट फिर खुद की आत्महत्या की कोशिश, ठाणे में नाराज प्रेमी ने खेला खूनी खेल

Highlights कल्याण में सनकी प्रेमी ने नाबालिग की हत्या की 12 वर्षीय प्रेमिका से नाराज था प्रेमी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है

ठाणे: महाराष्ट्र के कल्याण के कोलसेवाड़ी इलाके में एकतरफा प्यार की ऐसी भयानक घटना सामने आई है जिसने इलाके में सनसनी मचा दी है। बताया जा रहा है कि एक 20 साल के युवक ने 12 साल की लड़की की हत्या कर दी है।

युवक कथित तौर पर लड़की का प्रेमी है और वह उससे नाराज था जिसके बाद गुस्से में आकर उसने 12 साल की लड़की पर पांच से छह बार चाकू मारकर हत्या कर दी और बाद में शराब और फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की।

हालांकि, आरोपी आत्महत्या करने में कामयाब नहीं रहा और उसे पुलिस ने धर दबौचा। पुलिस इस मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।

Crime spot shows the gruesome nature of murder as blood is seen all over the stairs and floor where the boy allegedly stabbed the girl

जानकारी के अनुसार, आरोपी प्रेमी ने जिस समय घटना को अंजाम दिया, उस वक्त लड़की अपनी मां के साथ ही थी। इसी दौरान आरोपी ने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया है।

आरोपी की पहचान आदित्य कांबले (20) के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी ने चाकू मारने से पहले इलाके की रेकी भी की थी और पड़ोसियों को याद है कि उसने लड़की के बारे में पूछा था।

आरोपी व्यक्ति ने कथित तौर पर पीड़िता के घर के पास के लोगों से लड़की के ट्यूशन जाने के समय, स्कूल और अन्य विवरण के बारे में पूछा था।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि आरोपी ने लड़की पर कई बार चाकू से वार किया और वह दर्द से चिल्लाने लगी। घटनास्थल का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि सीढ़ियों पर खून के धब्बे हैं और सामान बिखरा हुआ हो।

वहां दूध और अन्य खाद्य सामग्री का एक पैकेट भी दिख रहा है, जिसे लड़की अपने घर ले जा रही थी। यहां तक ​​कि खाने-पीने की चीजों के पैकेट पर भी खून के धब्बे थे। इस घटना से आवासीय इमारत में हड़कंप मच गया।

बता दें कि कल्याण पूर्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक गणपत गायकवाड़ ने कहा कि घटना घृणित है। कल्याण क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन कल्याण क्षेत्र में पुलिस में जनसंख्या के हिसाब से जनशक्ति कम है। हमने अधिक पुलिस स्टेशन की मांग की है ताकि ऐसा हो सके। भविष्य में घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

Kalyan East Bhartiya Janata Party (BJP) MLA Ganpat Gaikwad said, "The incident is disgusting. As the population is increasing in Kalyan area but the man power in police in Kalyan area is less for the population."



