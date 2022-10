Highlights हेमंत लोहिया की हत्‍या का मुख्‍य आरोपी यासिर अहमद पकड़ा गया, घरेलू सहायक का करता था काम यासिर अहमद पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद से ही लापता था और पुलिस उसे खोज रही थी। हेमंत कुमार लोहिया की जम्मू के बाहरी इलाके में एक दोस्त के घर पर सोमवार रात हत्या कर दी गई थी।

जम्मू: पुलिस ने जम्‍मू-कश्‍मीर के DG (जेल) हेमंत लोहिया की हत्‍या का मुख्‍य आरोपी यासिर अहमद को पकड़ लिया है। यासिर दरअसल हेमंत लोहिया का घरेलू सहायक था और उनकी हत्या के बाद से ही लापता था। पुलिस उसे तलाश रही थी। पुलिस को शक है कि यासिर अहमद ने ही हेमंत लोहिया की हत्या की है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार एडीजीपी मुकेश सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से पूरी रात चलाए गए अभियान के बाद डीजी (जेल), हेमंत लोहिया की हत्या में शामिल आरोपी को पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है।'

