पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था मॉस्को में तैनात भारतीय दूतावास का कर्मचारी, यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार

Highlights उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को मिली बड़ी सफलता मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप

लखनऊ: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने रूस के मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसे मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सतेंद्र सिवाल के रूप में हुई है, जो विदेश मंत्रालय में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में कार्यरत था।

एटीएस को गोपनीय स्रोतों से खुफिया जानकारी मिली थी कि आईएसआई हैंडलर भारतीय सेना से संबंधित संवेदनशील जानकारी के बदले पैसे का लालच देकर भारतीय विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को लुभा रहे थे। आईएसआई की कोशिश भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा जुड़े गंभीर दस्तावेज हासिल करने की थी।

Satyendra Siwal working as MTS (Multi-Tasking, Staff) at the Ministry of External Affairs, has been arrested by UP ATS. He is accused of working for ISI. Satyendra was posted at the Indian Embassy in Moscow. He is originally a resident of Hapur: UP ATS pic.twitter.com/BY4ueim0KU