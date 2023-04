गुरुग्राम: नौकरानी द्वारा कुत्ते को लिफ्ट में उठा-उठाकर पटकने का वीडियो हुआ वायरल, शिकायत के बाद ऐसे हुआ डॉगी का रेस्क्यू

Highlights सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक नौकरानी द्वारा कुत्ते को पटकते हुए देखा गया है। ऐसे में क्लिप के वायरल होने के बाद दोनों कुत्ते को बचाया गया है।

चंड़ीगढ़: गुरुग्राम की सोसाइटी के एक लिफ्ट में नौकरानी द्वारा एक कुत्ते को बुरी तरह से पटकते हुए देखा गया है। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें नौकरानी द्वारा कुत्ते को कई बार लिफ्ट में पटकते हुए देखा गया है। ऐसे में वीडियो के वायरल होने के बाद एक एनजीओ ने इसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की है और दोनों कुत्ते को अपने कब्जे में ले लिया है।

मामला सामने आने के बाद नौकरानी ने दावा किया है कि कुत्ता उसे काट रहा था इसलिए वह उसके साथ ऐसा की है। हालांकि कुत्ते के मालिक ने अपने ही नौकरानी के इस हरकत को गलत बताया है और दोनों कुत्तों को एनजीओ के हवाले कर दिया है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक नौकारी लिफ्ट में घूसती है और उसके साथ दो कुत्ते होते है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, नौकरी एक कुत्ते की रस्सी को पकड़ती है और उसके जमीन पर पटकने लगती है। वीडियो में नौकरानी को कई बार पटकते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि इस पटखनी के बाद कुत्ते को कुछ चोंटे भी आई है।

Insane cruelty towards the voiceless:



This has happened in Raheja Atharva, sector 109 gurgaon

Owners was completely unaware. Think twice before you handover ur kiddo to any maid or dog walkers

Owner refused to handover the maid or fire her. Do notice the face is very clear. pic.twitter.com/jqf1SdGd8v