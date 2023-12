अयोध्या राम मंदिर के पुजारी की फर्जी अश्लील वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गुजरात कांग्रेस नेता हितेंद्र पिथड़िया गिरफ्तार, भाजपा का दावा

Highlights कांग्रेस नेता हितेंद्र पिथड़िया ने भी अज्ञात कारणों से पुजारी मोहित पांडे की 'अश्लील' और 'फर्जी' तस्वीरें और वीडियो साझा किए पुजारी की आपत्तिजनक तस्वीरें साझा करने के आरोप में कांग्रेस नेता को गुजरात पुलिस ने कथित तौर पर गिरफ्तार कर लिया है वीडियो एक तेलुगु पुजारी का है और वीडियो का मोहित पांडे से कोई लेना-देना नहीं है

अहमदाबाद: सोशल मीडिया पर एक जोड़े के अश्लील वीडियो की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और दावा किया जा रहा है कि अश्लील तस्वीरों में दिख रहा शख्स मोहित पांडे है। मोहित पांडे को हाल ही में अयोध्या में श्री राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चुना गया है। कुछ सोशल मीडिया हैंडल उनके नाम से फर्जी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता हितेंद्र पिथड़िया ने भी अज्ञात कारणों से पुजारी मोहित पांडे की 'अश्लील' और 'फर्जी' तस्वीरें और वीडियो साझा किए। सोशल मीडिया पर पुजारी की आपत्तिजनक तस्वीरें साझा करने के आरोप में कांग्रेस नेता को गुजरात पुलिस ने कथित तौर पर गिरफ्तार कर लिया है।

उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि अश्लील तस्वीरों में दिख रहा शख्स मोहित पांडे जैसा लगे। यह कदम राम मंदिर के मुख्य पुजारी की छवि खराब करने के लिए उठाया गया है। विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें साझा करने का मुख्य उद्देश्य अयोध्या और भगवान श्री राम के मंदिर और मंदिर के पुजारी को बदनाम करना है।

मामले को लेकर कांग्रेस नेता हितेंद्र पिथड़िया का नाम भी सामने आ रहा है। उनका नाम सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट के स्क्रीनशॉट के साथ पुजारी की कथित तस्वीरें साझा करते हुए भी प्रसारित हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स भी कांग्रेस नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हितेंद्र पिथड़िया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें साझा कीं।

हितेंद्र ने आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, 'क्या यही शख्स अयोध्या राम मंदिर का पुजारी बन रहा है?' हितेंद्र द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में माथे पर तिलक लगाए और चंदन लगाए एक व्यक्ति एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा है। एक अन्य फोटो में दोनों व्यक्ति एक-दूसरे के काफी करीब नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर आलोचना झेलने के बाद कांग्रेस नेता ने पोस्ट डिलीट कर दिया। हालांकि पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और मामले के संबंध में शिकायत दर्ज कर ली है। मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोर्न वेबसाइट पर एक ही जोड़े के कई वीडियो मिलते हैं। वीडियो एक तेलुगु पुजारी का है और वीडियो का मोहित पांडे से कोई लेना-देना नहीं है। पता चला कि वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वह मोहित पांडे नहीं है।

