सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स देकर दो घंटे तक बाथरूम में रखा गया, गोवा पुलिस का बड़ा खुलासा

Highlights सोनाली फोगाट को जबरदस्ती नशीला पदार्थ खिलाया गया था पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर है आरोप सोनाली फोगाट को दो घंटे तक जबरन बाथरूम में रखा गया

नई दिल्ली: बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में रहस्य गहराता जा रहा है। गोवा पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि मौत से पहले सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दिया गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि सोनाली फोगाट को दो घंटे तक जबरन बाथरूम में रखा गया। बीते मंगलवार को सोनाली फोगाट गोवा में मृत मिली थीं। पहले बताया गया कि दिल को दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। लेकिन अब इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में गोवा पुलिस ने सोनाली के दो सहयोगियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर को गिरफ्तार किया है।

मीडिया को सोनाली फोगाट केस की जानकारी देते हुए आईजीपी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने बताया, "अस्पताल से जानकारी मिलने के बाद हमने अपनी जांच शुरू कर दी थी। फिर भाई की शिकायत के बाद हमने धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। हमने सभी के बयान दर्ज किए और हर उस जगह की जांच की जहां वो लोग गए थे। हमने कर्लीज का सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर साथ में पार्टी कर रहे थे। फुटेज में दिख रहा है कि वो लोग सोनाली को जबरदस्ती कुछ खिला रहे थे।"

Sonali Phogat death | Both accused established in preliminary investigation & they've been arrested. Further investigation underway. Expert of FSL has been called. For further interrogation, accused will be sent with a team to various locations to get further evidence: Goa IGP pic.twitter.com/ti1fDbH9vY