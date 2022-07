फिल्म प्रोड्यूसर संदीप सिंह को फेसबुक पर मिली मूसेवाला की तरह जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज

Highlights फिल्म निर्माता ने मुंबई में स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है मामला दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस जांच में जुटी

मुंबई: बॉलीवुड फिल्म निर्माता संदीप सिंह को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस संबंध में फिल्म प्रोड्यूसर ने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवाई है। गुरुवार को मुंबई पुलिस के एक बयान के अनुसार, फिल्म निर्माता संदीप सिंह को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी मिली है।

फिल्म निर्माता ने मुंबई में स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। सोशल मीडिया पर मिली धमकी में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूस वाला की हत्या की तर्ज पर उन्हें जान से मारने की बात कही गई है। पुलिस ने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिल्म प्रोड्यूसर को धमकी किसने और क्यों भेजी? मुंबई पुलिस इसकी जांच की जा रही है।

Maharashtra | Film producer Sandeep Singh received a death threat on Facebook. He filed a case at the local PS in Mumbai. The threat said of killing him on the lines of the murder of Punjabi Singer Sidhu Moose Wala. Case filed, prober underway: Mumbai Police