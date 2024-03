Elvish Yadav Noida Police: 'एक्शन मोड में नोएडा पुलिस', एल्विश यादव के बाद ईश्वर और विनय गिरफ्तार

Elvish Yadav Ishwar and Vinay: यू-ट्यूबर एल्विश यादव मामले में नोएडा पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान ईश्वर और विनय के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों पार्टी आर्गेनाइजर की भूमिका में थे, जिनमें सांप और उनका जहर जाता था। नोएडा पुलिस के अनुसार, ईश्वर और विनय हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस अब इन दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है और पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। बताते चले कि एल्विश यादव मामले में अब तक कुल सात लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

YouTuber and Bigg Boss OTT 2 winner Elvish Yadav case | Noida Police arrests two more accused named Ishwar and Vinay. Police investigation intensified after the arrest of Elvish Yadav. Ishwar and Vinay both are residents of Haryana: Noida Police

सोशल मीडिया पर नजर

नोएडा पुलिस के द्वारा एल्विश यादव के सोशल मीडिया एकाउंटस को भी खंगाला जा रहा है। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम , एक्स, यूट्यूब शामिल है। सोशल मीडिया पर जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसका पुलिस के द्वारा संकलन किया जाएगा। केस डायरी में इसे शामिल कर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।

#WATCH | On the arrest of YouTuber and Bigg Boss OTT 2 winner Elvish Yadav, DCP Noida Vidya Sagar Mishra says "We are observing the entire video footage and investigating the role of each person. All the persons whose names come forward will be interrogated. There are many videos… pic.twitter.com/kPShM75dGD