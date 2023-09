G20 शिखर सम्मेलन 2023 से पहले साइबर खतरों के बीच दिल्ली पुलिस की वेबसाइट डाउन, हैकर्स ग्रुप ने बनाया निशाना

Highlights दिल्ली पुलिस की वेबसाइट वर्तमान में त्रुटि संदेश "यह सेवा उपलब्ध नहीं है" दिखा रही है। महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठक से पहले साइबर सुरक्षा खतरों के बीच दिल्ली पुलिस की वेबसाइट क्रैश हो गई है "टीम इन्सेन पीके हैकर्स ग्रुप" ने वेबसाइट को निशाना बनाने का दावा किया है

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट डाउन हो गई है। ऐसा लगता है कि दिल्ली में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठक से पहले साइबर सुरक्षा खतरों के बीच दिल्ली पुलिस की वेबसाइट क्रैश हो गई है। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट वर्तमान में त्रुटि संदेश "यह सेवा उपलब्ध नहीं है" दिखा रही है।

थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म फाल्कन फीड के अनुसार, "टीम इन्सेन पीके हैकर्स ग्रुप" ने वेबसाइट को निशाना बनाने का दावा किया है। इसने इसकी पुष्टि करते हुए टेलीग्राम चैट का एक स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, फाल्कन फीड्स ने जानकारी दी है कि जी20 सम्मेलन की तैयारियों के बीच हैकर्स भारतीय वेबसाइट्स को निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खतरों में डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल-ऑफ-सर्विस (डीडीओएस) और डेटा लीक शामिल हैं।

बिजनेस टुडे ने फाल्कन फीड्स के हवाले से कहा, “अधिकांश समूह हैक्टिविस्ट समूह हैं जो पिछले कई महीनों से सक्रिय रूप से भारत को निशाना बना रहे हैं। जी20 से संबंधित चर्चा इंडोनेशियाई समूहों जैसे हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया जंबी साइबर टीम, गैनोनसेक, FR3DENS ऑफ सिक्योरिटी, होस्ट किल क्रू और अन्य द्वारा शुरू की गई थी। बाद में इसमें टीम इनसेन पीके जैसे पाकिस्तान समर्थित समूह भी शामिल हो गए। हमें उम्मीद है कि जल्द ही और समूह भी इसमें शामिल होंगे।"

इस बीच, अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी, खासकर नई दिल्ली जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस, अर्धसैनिक बल और अन्य एजेंसियां शहर में कड़ी निगरानी रख रही हैं। यहां प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर तक होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस द्वारा रणनीतिक स्थानों पर तैनात किए गए सुरक्षा उपाय, सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ी हुई गश्त और गहन जांच शामिल हैं।

