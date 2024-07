Delhi Crime: घर के बाहर बैठे जिम मालिक की चाकू घोंपकर हत्या, चेहरे पर 21 बार किया हमला; मौत

Delhi Crime: राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वह किसी भी घटना को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर -पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके से हत्या की ऐसी ही एक बेरहम घटना सामने आई है जहां बदमाशों ने एक जिम मालिक का चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि वारदात मामूली कहासुनी के बाद हुई जब घर के बाहर बैठे जिम ऑनर पर कुछ लोगों ने आकर चाकू से हमला कर दिया।

दर्जनों पर पीड़ित पर चाकू से हमला किया गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को वारदात की जानकारी देते हुए कहा कि 28 वर्षीय जिम ऑनर सुमित चौधरी उर्फ ​​प्रेम टूर एंड ट्रैवल का व्यवसाय भी करता था जिसका कत्ल कर दिया गया। बुधवार देर रात गामरी एक्सटेंशन में उसके घर के बाहर उस पर हमला किया गया।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर पूर्व) जॉय तिर्की ने बताया कि चौधरी अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसका तीन-चार लोगों से झगड़ा हो गया। उन लोगों ने उस पर चाकू से हमला किया और उसके चेहरे, गर्दन, छाती और पेट पर कई बार चाकू से वार किया। उसके चेहरे पर 21 से अधिक वार के निशान थे।

पीड़ित को आनन-फानन में जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी ने बताया कि उसे हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और वह जमानत पर बाहर था। उन्होंने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

VIDEO | "Last night a man was killed brutally with knife. Initial enquiry reveals that there is a chance that four to five people attacked him. Investigation in the matter is underway," says DCP North East Delhi Dr Joy N Tirkey on man being stabbed to death in Delhi's Bhajanpura… pic.twitter.com/c4YeeT7Nnh