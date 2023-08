Nuh violence: बिट्टू बजरंगी अरेस्ट, नूंह हिंसा मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, देखें वीडियो

Highlights नूंह जिले में भीड़ ने विश्व हिंदू परिषद के जुलूस में हंगामा किया था। होम गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई और लगभग एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वीडियो पर पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी, जिसमें वह भगवा पोशाक में नजर आ रहे।

नूंहः हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वयंभू गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को हरियाणा में नूंह हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। एक अगस्त को बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एक वायरल वीडियो पर पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी, जिसमें वह भगवा पोशाक में नजर आ रहा है।

VIDEO | Bittu Bajrangi, a Bajrang Dal member, has been arrested in connection with violence in Haryana's Nuh.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/SC04SydgiY