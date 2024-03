Budaun Double Murder Case Update: दूसरा आरोपी जावेद कोर्ट में पेश, पुलिस ने कहा- हिरासत चाहिए, कई अहम सवाल पूछना बाकी

Highlights जावेद की पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस के साथ 'मुठभेड़' में मारा जा चुका है। आयुष (12), अहान उर्फ हनी (आठ) और युवराज (10) पर चाकू से हमला किया था।

Budaun Double Murder Case Update: बदायूं जिले के सिविल लाइंस स्थित बाबा कॉलोनी में दो बच्चों की हाल में हुई हत्या मामले के एक आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि मंगलवार देर शाम बाबा कॉलोनी में दो बच्चों की हत्या हुई थी और इस मामले के आरोपी जावेद ने बृहस्पतिवार शाम बरेली के बारादरी क्षेत्र स्थित सैटेलाइट पुलिस चौकी में आत्मसमर्पण कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि उसे बदायूं लाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट मोहम्मद साजिद ने जावेद की पत्रावली का अवलोकन करने के बाद उसे जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस जल्द ही जावेद को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए अदालत से आग्रह कर सकती है।

Budaun, UP | Father of the deceased boys in Budaun says, "We want that he (Javed) should be caught and he should be questioned thoroughly. He was made to do this by someone. We request the government to catch him and then question him." pic.twitter.com/TrXHRRr0bG — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 21, 2024

#WATCH | Budaun Double Murder Case | Second accused in the matter, Javed arrested by Police from Bareilly (Uttar Pradesh) last night.



In a video, sourced to Police, he is heard saying, "...I ran straight to Delhi and from there I have to come to Bareilly to surrender. I have… pic.twitter.com/zIPcXZ0bwy — ANI (@ANI) March 21, 2024

बच्चों की हत्या का एक अन्य आरोपी साजिद वारदात के कुछ घंटे बाद ही पुलिस के साथ 'मुठभेड़' में मारा जा चुका है। गौरतलब है कि साजिद नामक व्यक्ति ने अपने भाई जावेद के साथ मंगलवार शाम बाबा कॉलोनी स्थित एक घर में घुसकर तीन नाबालिग भाइयों- आयुष (12), अहान उर्फ हनी (आठ) और युवराज (10) पर चाकू से हमला किया था।

#WATCH | Mother of Budaun boys killed by barber Sajid says, "He came to my home and asked me for Rs 5000. After I gave him the money, he went upstairs where my sons were playing. Then, he mercilessly killed my sons. I want justice. Questioning should be done in front of us." pic.twitter.com/8daXUODsc5 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 21, 2024

इस वारदात में आयुष और अहान की मौत हो गई थी जबकि युवराज गंभीर रूप से घायल हो गया था। मृतक बालकों के पिता विनोद कुमार की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक साजिद ने उसकी पत्नी संगीता से अपनी पत्नी के प्रसव के लिए पांच हजार रुपये मांगे थे।

#WATCH | On double murder case, DM Budaun Manoj Kumar says, "SSP Budaun had requested a magisterial inquiry into the case. For inquiry into the case, we have appointed the city magistrate (senior PCS officer) to conduct an inquiry & submit his report in the next 15 days." pic.twitter.com/4ORBMfayS8 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 21, 2024

#WATCH | Budaun Double Murder Case | Police produced accused Javed in the CJM court pic.twitter.com/yhQxdlEuTA — ANI (@ANI) March 22, 2024

कुमार के अनुसार जब वह पैसे लेने अंदर गई तो साजिद घर की छत पर चला गया, जावेद भी छत पर पहुंच गया जिसके बाद दोनों ने उसके बेटों को भी छत पर बुलाया और तीनों बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हत्या के कुछ घंटे बाद ही आरोपी साजिद (22) पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।

#WATCH | On double murder case, SSP Budaun Alok Priyadarshi says, "Five teams have been constituted to nab the other absconding accused in the case. A reward of Rs 25,000 has been on his arrest. The post-mortem report reveals that the older sibling had 11 wounds on his body. The… pic.twitter.com/tFor6p2RdD — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 21, 2024

