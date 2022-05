बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दी गला काटने की धमकी, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबेर को बताया इसके लिए जिम्मेदार

Highlights ट्विटर पर मिली धमकियों को बीजेपी नेता ने दिल्ली पुलिस को किया टैग कहा- मुझे या मेरे परिवार को नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार मोहम्मद जुबैर होगा मोहम्मद जुबैर ने नुपुर शर्मा की एक वीडियो को ट्विटर किया था शेयर

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा गला रेतकर जान से मारने की धमकी मिली है। इस पर उन्होंने ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को इसका जिम्मेदार बताया है।

बीजेपी नेता ने कहा, एक तथाकथित फैक्ट चेकर है जिसने कल रात मेरी एक बहस से एक भारी संपादित और चयनित वीडियो डालकर माहौल को खराब करना शुरू कर दिया है। तब से, मुझे मौत और बलात्कार की धमकी मिल रही है, जिसमें मेरे और परिवार के सदस्यों के खिलाफ सिर काटने की धमकी भी शामिल है।

नुपुर शर्मा ने कहा, मैंने कुछ धमकियां ली हैं और पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस को टैग किया है। मुझे संदेह है कि मुझे और मेरे तत्काल परिवार के सदस्यों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा, अगर मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान होता है, तो मोहम्मद जुबैर, जो मुझे लगता है कि ऑल्ट न्यूज़ के मालिक हैं, पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

I've taken some threats&tagged Police Commissioner & Delhi Police. I suspect there'll be harm done to me&my immediate family members. In case there's any harm done to me/my family members Mohd Zubair, who I think is a proprietor of Alt News,is completely responsible: Nupur Sharma pic.twitter.com/m7juquAz5D

नूपुर शर्मा ने इन धमकियों के स्क्रीनशॉट को ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट किया, “दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, मुझे अपने परिवार और खुद के खिलाफ लगातार हत्या और सिर काटने की धमकी मिल रही है, जो कि सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और एक फेक नैरेटिव गढ़ कर माहौल को खराब करने के अपने प्रयासों के तहत मोहम्मद जुबैर ने उकसाया है। कुछ तस्वीरें अटैच कर रही हूँ। कृपया ध्यान दें।”

:@DelhiPolice@CPDelhi I am getting continuous death and beheading threats against my family and myself which are egged on by @zoo_bear because of his attempts to incite communal passions and vitiate the atmosphere by building a fake narrative.



Attaching a few pics. Please note. pic.twitter.com/QmgA2uRCrS