वॉशरूम यूज करने के बहाने घर में घुसा डिलीवरी बॉय, फिर महिला टेक्नीशियन के साथ की ये हरकत

बेंगलुरु: ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना आज के समय में एक आम बात है। शहरों में रहने वाले लोग अक्सर ऑनलाइन कभी भी, कहीं भी अपने लिए खाने की चीजें मंगवा लेते हैं। हाल ही में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की वजह से एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई है। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, खबर बेंगलुरु की है जहां एक 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने घर पर स्विगी से खाना मंगवाया। जिसके बाद डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया।

महिला का कहना है कि खाना देने के बाद वह वहां से चला गया लेकिन फिर वापस लौटा। महिला ने कहा, "जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसने कहा, 'मैम क्या मैं आपका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? यह बहुत ज़रूरी है।" मैंने उसे वॉशरूम की ओर इशारा किया। जैसे ही वह बाहर आया, मैंने उससे जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, "क्या मुझे फिर से कुछ पानी मिल सकता है?"

महिला ने पानी देने के लिए सहमति जताई जिसके बाद उसने डिलीवरी बॉय को गेट पर खड़े रहने के लिए कहा और पानी लाने के लिए रसोई में चली गई। इसके साथ ही डिलीवरी बॉय भी महिला के पीछे गया और उसका हाथ पकड़ लिया। महिला ने फौरन इसका विरोध दर्ज कराया और आरोपी पर एक फ्राइंग पैन से हमला कर दिया। हमले के बाद फौरन आरोपी वहां से भाग गया।

Food delivery man Akash attempts to molest Arushi

