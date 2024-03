Bengaluru Cafe Blast: NIA ने यात्रा के आधार पर एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी

Highlights NIA ने पिछली यात्रा की आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया आरोपी की पहचान शब्बीर नाम के रूप में हुई एनआईए ने बताया कि आरोपी बल्लारी में काउल बाजार क्षेत्र से ताल्लुक रखता है

Bengaluru Cafe Blast: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से जुड़े मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। आरोपी की पहचान शब्बीर नाम के रूप में हुई और वो बल्लारी में काउल बाजार क्षेत्र से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसे हमले से जुड़े मामले पर पूछताछ की और उसकी गिरफ्तारी हाल की यात्रा के आधार पर जांच एजेंसी ने उसे संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तार किया।

इससे पहले पिछले हफ्ते एनआईए ने विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्धों में से एक की ताजा तस्वीरें जारी की थींऔर नागरिकों से उस व्यक्ति की पहचान करने में सहायता करने का आह्वान किया था, जो संभवत: रामेश्वरम कैफे में विस्फोट से जुड़ा हुआ है।

NIA seeks citizen cooperation in identifying the suspect linked to the #RameswaramCafeBlastCase. 📞 Call 08029510900, 8904241100 or email to info.blr.nia@gov.in with any information. Your identity will remain confidential. #BengaluruCafeBlastpic.twitter.com/ISTXBZrwDK