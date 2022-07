Amravati pharmacist's killing: 15 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में 7 आरोपी, महाराष्ट्र में 13 स्थानों पर छापेमारी, पुलिस अलर्ट और जांच तेज

Highlights सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड जैसी आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। आरोपी पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती शहर से मुंबई लाए गए थे। उमेश कोल्हे की 21 जून की रात घर लौटते समय हत्या कर दी गई।

Amravati pharmacist's killing: अमरावती केमिस्ट हत्या मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच तेज कर दी है। मुंबई की विशेष अदालत ने सात आरोपियों को 15 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेजा। फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की 21 जून को मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने हत्या कर दी थी।

कोल्हे की हत्या के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पूरे महाराष्ट्र में 13 स्थानों पर छापेमारी की। आरोपी के परिसरों की तलाशी के दौरान, एजेंसी ने नफरत फैलाने वाले संदेश फैलाने वाले पर्चे, चाकू, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड जैसी आपत्तिजनक सामग्री बरामद की।

Amravati pharmacist's killing: Special court in Mumbai sends seven accused in NIA custody till July 15