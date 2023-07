मध्य प्रदेश में पेशाब प्रकरण के बाद एक और अत्याचार का वीडियो आया सामने, शख्स को जूता मारा, चलती गाड़ी में पैर चाटने को किया मजबूर, Watch

Highlights वायरल वीडियो में पीड़ित को एक अन्य व्यक्ति द्वारा बार-बार थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है जो चलती गाड़ी के अंदर पीड़ित को "गोलू गुर्जर बाप है" कहने के लिए मजबूर करता है एक अन्य वीडियो क्लिप में आरोपी को बार-बार थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है

भोपाल: मध्य प्रदेश के सीधी में पेशाब करने की घटना को लेकर विवाद के कुछ दिनों बाद, शनिवार को एक नए वायरल वीडियो में ग्वालियर में एक व्यक्ति को चलती गाड़ी के अंदर दूसरे व्यक्ति के पैरों के तलवों को चाटने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने घटना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

वायरल वीडियो में पीड़ित को एक अन्य व्यक्ति द्वारा बार-बार थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है, जो चलती गाड़ी के अंदर पीड़ित को "गोलू गुर्जर बाप है" कहने के लिए मजबूर करता है। एक अन्य वीडियो क्लिप में आरोपी को बार-बार थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है। एक अधिकारी के मुताबिक, पीड़ित और घटना में शामिल आरोपी दोनों ग्वालियर जिले के डबरा शहर के रहने वाले हैं।

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मुद्दे को संबोधित किया और कहा कि इस घटना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डबरा के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) विवेक कुमार शर्मा ने कहा, “शुक्रवार शाम को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को वाहन में पीटते हुए दिखाया गया है। वीडियो क्लिप को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है।”

पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ अपहरण और हमले के लिए भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह घटना इस सप्ताह की शुरुआत में हुई चौंकाने वाली घटना के तुरंत बाद हुई है जिसमें एक वीडियो में सीधी जिले में एक व्यक्ति को एक आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करते हुए दिखाया गया था, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया था। घटना का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया।

Video from Gwalior, Madhya Pradesh. Golu Gurjar and his friends are seen thrashing Mohsin with slippers and forcing him to lick his feet while abusing him.

C'C : @ChouhanShivraj@drnarottammisra@DGP_MPpic.twitter.com/59yvnu9Lk6