चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की 60 छात्राओं का नहाते हुए वीडियो हुआ वायरल, 8 ने की खुदकुशी की कोशिश

चंडीगढ़: पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में नहाती हुई छात्राओं के वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक छात्रा ने हॉस्टल में नहा रही 60 लड़कियों का वीडियो बनाया फिर उस वीडियो को एक युवक को भेजी थी।

Protest breaks out in Chandigarh University after someone secretly recorded videos of girls from hostel bathroom and leaked them online. University administration is trying to muzzle the protest, according to a student : @PunYaab



