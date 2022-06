Zimbabwe vs Afghanistan: वनडे के बाद टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप, डेब्यू मैच में इस खिलाड़ी ने किया कमाल, 10 रन और 4 विकेट, जानें मैन ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights जिम्बाब्वे को 17 वर्षीय अहमद ने नौ विकेट पर 90 रन पर रोक दिया। जिम्बाब्वे को पिछले महीने नामीबिया जैसी कमजोर टीम के खिलाफ भी टी20 सीरीज में हार मिली थी। पूर्व कप्तान डेव ह्यूटन जिम्बाब्वे के कोच के तौर पर लालचंद राजपूत की जगह लेंगे।

Zimbabwe vs Afghanistan: अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतिम ट्वेंटी20 में 35 रन से जीत दर्ज कर दौरे पर सभी छह सीमित ओवरों के मैच में क्लीन स्वीप किया। अफगानिस्तान ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में 3-0 की जीत के बाद टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की।

नूर अहमद को मैन ऑफ द मैच और नजीबुल्लाह ज़दरान को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। बायें हाथ के युवा स्पिनर नूर अहमद ने अपने अंतरराष्ट्रीय पदार्पण में 10 रन देकर चार विकेट झटककर अपनी टीम को तीसरे टी20 में जीत दिलायी। अफगानिस्तान के आठ विकेट पर 125 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे को 17 वर्षीय अहमद ने नौ विकेट पर 90 रन पर रोक दिया।

Clean sweep complete 💪



Afghanistan defend a low total in the final T20I against Zimbabwe to take the series 3-0 👏#ZIMvAFGpic.twitter.com/B7tiqLpPg5