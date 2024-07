England batter Ollie Pope: एक दिन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड, 1936 में टीम इंडिया के खिलाफ 588 रन, पोप बोले- जल्द करेंगे कारनामा और बनाएंगे 600 रन

Highlights बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम इस रिकार्ड को तोड़ सकती है। टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम पर ही है। बल्लेबाजी में आक्रामक शैली ‘बैजबॉल’ से पीछे हट रहे हैं।

England batter Ollie Pope: इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप का मानना है कि उनकी टीम टेस्ट क्रिकेट में एक दिन के अंदर 600 रन बना सकती है और इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया कि वे बल्लेबाजी में आक्रामक शैली ‘बैजबॉल’ से पीछे हट रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम पर ही है। उसने 1936 में भारत के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए मैच के दूसरे दिन 6 विकेट पर 588 रन बनाए थे और पोप का मानना है कि बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम इस रिकार्ड को तोड़ सकती है।

