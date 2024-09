WATCH: कप्तान के तौर पर रोहित, विराट और धोनी में से कौन युवराज की पहली पसंद? जानें युवी पाजी का जवाब

Highlights युवराज ने लंबे समय से भारतीय टीम के साथी रहे धोनी की तुलना में मौजूदा भारतीय कप्तान रोहित को चुना 'युवी' ने कहा, एक खिलाड़ी के तौर पर, अगर टी20 क्रिकेट की बात हो तो मैं रोहित शर्मा को चुनूंगा पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, वह (रोहित) एक बेहतरीन कप्तान हैं और अपनी बल्लेबाजी से खेल को बदल सकते हैं

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को हाल ही में लोकप्रिय क्रिकेट पॉडकास्ट क्लब प्रेयरी फायर के नवीनतम एपिसोड में साथी पूर्व क्रिकेटरों एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन ने सवालों के घेरे में खड़ा किया। गुरुवार को पोस्ट किए गए एपिसोड के आधे हिस्से में, पूर्व भारतीय बल्लेबाजी ऑलराउंडर से पूछा गया कि वह रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी की प्रतिष्ठित तिकड़ी में से किसे शुरू करेंगे, किसे बेंच पर रखेंगे और किसे बाहर रखेंगे।

कप्तानी के लिए उनके चयन के बारे में पूछे जाने पर, युवराज ने लंबे समय से भारतीय टीम के साथी रहे धोनी की तुलना में मौजूदा भारतीय कप्तान रोहित को चुना, जिनके साथ उन्होंने 2007 टी20 विश्व कप और 2011 आईसीसी विश्व कप जीतने में मेन इन ब्लू की मदद की थी।

'युवी' ने कहा, "एक खिलाड़ी के तौर पर, अगर टी20 क्रिकेट की बात हो तो मैं रोहित शर्मा को चुनूंगा। वह एक बेहतरीन कप्तान हैं और अपनी बल्लेबाजी से खेल को बदल सकते हैं, वह मेरी पहली पसंद होंगे।" युवराज ने कोहली और धोनी के नेतृत्व में आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। हालांकि, युवराज ने सवाल के दूसरे हिस्से को टाल दिया- कोहली और धोनी को बेंच पर बैठाना या बाहर करना।

युवराज ने कहा, "मैं खुद को बेंच पर बैठाऊंगा क्योंकि विराट और धोनी में से किसी एक का नाम लेना सुर्खियों में रहेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। हम सभी काफी समझदार हैं, हम जानते हैं कि किसे बेंच पर बैठना चाहिए, लेकिन मैं रोहित शर्मा के नाम पर ही अड़ा रहूंगा।"

पॉडकास्ट के दौरान युवराज ने 2007 के टी20 विश्व कप के दौरान डरबन में एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ हुई जुबानी जंग को भी याद किया, जो यकीनन इस तेजतर्रार बाएं हाथ के बल्लेबाज के सबसे मशहूर पल से पहले की है - युवा तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को छह छक्के जड़ना।

घटना को याद करते हुए युवी ने बताया, “फ्रेडी (फ्लिंटॉफ) ने दो अच्छी गेंदें फेंकी - एक लेंथ बॉल जो मेरे बल्ले के बीच में नहीं लगी लेकिन बाउंड्री के लिए चली गई, फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी यॉर्कर फेंकी जिसे मैं पॉइंट के ऊपर से मारने में सक्षम था। मैंने आखिरी गेंद पर एक रन लिया और वह मेरे पीछे आया और बोला 'फ... शिट शॉट्स' और मैंने कहा 'आई एम सॉरी' और उसने मेरे चेहरे पर फिर से यही दोहराया। मैं उसके पास गया और उसने मुझ पर थूक दिया।

42 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा, "मैंने कहा 'क्या आप मेरे हाथ में यह बल्ला देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि यह कहां जाएगा।' इसके बाद स्थिति और खराब हो गई और तभी अंपायर आए और जब मैंने फ्रेडी की गेंद पर एक छक्का मारा, तो मुझे छह छक्कों से ज्यादा इसका आनंद आया।"

युवराज ने कहा कि टी20 विश्व कप से ठीक पहले भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान वनडे मैच के दौरान ऑलराउंडर दिमित्री मास्करेनहास के एक ओवर में पांच छक्के खाने से उन्हें ब्रॉड पर छह छक्के लगाने की प्रेरणा मिली।

उन्होंने कहा, 'मुझे याद है कि एक वनडे मैच में दिमित्री (मास्करेनहास) के खिलाफ मुझे पांच छक्के लगे थे। मुझे नहीं पता कि राहुल द्रविड़ ने मुझे आखिरी ओवर क्यों दिया, क्योंकि ओवल में हमारे सभी तेज गेंदबाजों की धुनाई हो रही थी। मैंने 48वां ओवर दो रन देकर फेंका और उन्होंने मुझे 50वां ओवर दिया और दिमित्री ने मुझे पांच छक्के मारे।

The one and only Yuvraj Singh 🇮🇳 is the guest on the show 📺 this week!



He tells us how a heated argument 🤬 with Freddie Flintoff 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 led to him to famously hitting Stuart Broad for 6️⃣ sixes in an over.



Link 🔗 to watch the full episode - https://t.co/qstQd3NbO6… pic.twitter.com/VKFtwhd5PG