CSK vs SRH IPL 2025: 9 मैच, 2 जीत, 7 हार और 4 अंक?, आईपीएल 2025 से बाहर धोनी की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स!, चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत

Highlights CSK vs SRH LIVE Score, IPL 2025: चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद को जीत नसीब हुई है। CSK vs SRH LIVE Score, IPL 2025: 4 अंक के साथ सबसे नीचे है सीएसके। CSK vs SRH LIVE Score, IPL 2025: चेन्नई सुपरकिंग्स का बुरा हाल जारी है।

CSK vs SRH LIVE Score, IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में शुक्रवार को चेन्नई सुपरकिंग्स सफर समाप्त हो गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने महेंद्र सिंह धोनी को घर में घुसकर 5 विकेट से हराया। धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग्स का बुरा हाल जारी है। अंक तालिका में 9वें स्थान पर काबिज सनराइजर्स हैदराबाद और 10वें पायदान पर काबिज सीएसके का मुकाबला था। चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम 9 मैच में 2 जीत और 7 हार के साथ 4 अंक लेकर इस साल आईपीएल में सबसे नीचे है! चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत नसीब हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हर्षल पटेल ने कमाल का प्रदर्शन किया और 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट निकाले।

हर्षल पटेल की तूफानी गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन से सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग में शुक्रवार को यहां अंक तालिका की दो सबसे निचली टीमों की जंग में चेन्नई सुपरकिंग्स को पांच विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार रखी। इस हार के बाद सुपरकिंग्स की प्ले ऑफ में जगह बनाने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है।

सनराइजर्स की टीम नौ मैच में छह अंक से आठवें जबकि सुपरकिंग्स की टीम इतने ही मैच में चार अंक से 10वें और अंतिम स्थान पर है। सुपरकिंग्स के 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स ने इशान किशन (44), कामिंदु मेंडिस (नाबाद 32) और नितीश कुमार रेड्डी (नाबाद 19) की पारियों से 18.4 ओवर में पांच विकेट पर 155 रन बनाकर जीत दर्ज की।

मेंडिस और नितीश ने छठे विकेट के लिए 49 रन की अटूट साझेदारी करके टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। सनराइजर्स की सुपरकिंग्स के खिलाफ चेन्नई में यह पहली जीत है। सुपरकिंग्स ने मौजूदा सत्र में अपने घरेलू मैदान पर अब तक चारों मैच गंवाए हैं। हर्षल (28 रन पर चार विकेट), कप्तान पैट कमिंस (21 रन पर दो विकेट) और जयदेव उनादकट (21 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने सुपरकिंग्स ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम 19.5 ओवर में 154 रन पर सिमट गई। सुपरकिंग्स की ओर से डेवाल्ड ब्रेविस ने 25 गेंद में चार छक्कों और एक चौके से सर्वाधिक 42 रन बनाए।

युवा सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने 19 गेंद में छह चौकों से 30 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा दीपक हुड्डा (22) और रविंद्र जडेजा (21) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे सनराइजर्स ने पारी की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा (00) का विकेट गंवा दिया जिन्होंने खलील अहमद की गेंद पर आयुष को कैच थमाया।

ट्रेविस हेड (19) ने खलील पर चौके से खाता खोला और फिर अंशुल कंबोज पर दो चौके मारे। इशान किशन ने कंबोज पर चौका जड़ने के बाद खलील पर लगातार दो चौके मारे। अंशुल ने हेड को बोल्ड करके सनराइजर्स को दूसरा झटका दिया। टीम ने पावर प्ले में दो विकेट पर 37 रन बनाए।

किशन ने सैम कुरेन पर चौके के साथ आठवें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया लेकिन जडेजा ने अगले ओवर में हेनरिक क्लासेन (07) को हुड्डा के हाथों कैच करा दिया। अनिकेत वर्मा ने धीमी शुरुआत के बाद कुरेन पर छक्का जड़ा और फिर जडेजा की गेंद को भी दर्शकों के बीच पहुंचाया।

किशन ने अगले ओवर में नूर अहमद पर छक्का मारा लेकिन अगली ही गेंद पर कुरेन के हाथों लपके गए। उन्होंने 34 गेंद की अपनी पारी में पांच चौके और एक छक्का मारा। सनराइजर्स के रनों का शतक 14वें ओवर में पूरा हुआ लेकिन नूर ने इसी ओवर में अनिकेत (19) को पवेलियन भेज दिया।

सनराइजर्स को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 41 रन की दरकार थी। मेंडिस ने नूर पर एक जबकि नितीश कुमार रेड्डी ने मथीसा पथिराना पर दो चौके जड़कर गेंद और रन के बीच के अंतर को कम किया। सनराइजर्स को अंतिम तीन ओवर में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी जो उसने आसानी से बना लिए।