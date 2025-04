Rohit Sharma SRH vs MI: 456 टी20 में 12000 रन, विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय रोहित शर्मा, देखिए टॉप-8 लिस्ट

Highlights आईपीएल 2025 के मैच के दौरान टी20 में 12000 रन पूरे किए। सबसे छोटे प्रारूप में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं।

Rohit Sharma SRH vs MI:मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2025 के मैच के दौरान टी20 में 12000 रन पूरे किए। वह विराट कोहली के बाद सबसे छोटे प्रारूप में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। वह टी20 में 12000 रन का आंकड़ा पार करने वाले कुल आठवें बल्लेबाज भी हैं।

क्रिस गेल - 14562 रन (463 मैच)

एलेक्स हेल्स - 13610 रन (494 मैच)

शोएब मलिक - 13571 रन (557 मैच)

कीरोन पोलार्ड - 13537 रन (695 मैच)

विराट कोहली - 13208 रन (407 मैच)

डेविड वॉर्नर - 13019 रन (404 मैच)

जोस बटलर - 12469 रन (442 मैच)

रोहित शर्मा - 12013* रन (456 मैच)

