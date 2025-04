RCB vs RR IPL 2025: चिन्नास्वामी में पहली जीत?, घरेलू सरजमीं पर आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को हराया, 32 गेंद में 8 चौके की मदद से 60वां फिफ्टी

Highlights RCB vs RR IPL 2025: आरसीबी 12 अंक के लेकर तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। RCB vs RR IPL 2025: मुंबई इंडियंस को चौथे पायदान पर धकेल दिया है। RCB vs RR IPL 2025: जीत के साथ ही अंक तालिका में उलटफेर हो गया

RCB vs RR IPL 2025: आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहली जीत हासिल की। इस सत्र में घरेलू सरजमीं पर चौथा टॉस गंवाने के बाद आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को हराया। इस जीत के साथ ही अंक तालिका में उलटफेर हो गया और विराट कोहली की टीम आरसीबी 9 मैच में 6 जीत और 3 हार के साथ 12 अंक के लेकर तीसरे पायदान पर पहुंच गई है और मुंबई इंडियंस को चौथे पायदान पर धकेल दिया है। प्वाइंट टेबल में पहले स्थान पर गुजरात टाइटंस और दूसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने बृहस्पतिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हराया।

Elegance Personified 👌



Devdutt Padikkal's dream run continues with a stylish fifty 👏



🔽 Watch | #TATAIPL | #RCBvRR | @devdpd07— IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2025

आईपीएल में सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज

27 - केजी रबाडा

33 - लसिथ मलिंगा

35 - खलील अहमद

36 - मिशेल मैक्लेनाघन

36 - जोश हेजलवुड*

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (70 रन) और देवदत्त पडीक्कल (50 रन) के अर्धशतकों तथा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 51 गेंद में 95 रन की साझेदारी से बृहस्पतिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पांच विकेट पर 205 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

कोहली ने 42 गेंद की पारी में आठ चौके और दो छक्के जड़े जबकि पडीक्कल ने 27 गेंद खेलते हुए चार चौके और तीन छक्के जमाए। कोहली ने फिल सॉल्ट (26 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 40 गेंद में 61 रन की भागीदारी भी निभाई। टिम डेविड ने अंत में 23 रन और जितेश शर्मा ने नाबाद 19 रन बनाकर टीम को 200 रन तक पहुंचाया।

इस सत्र में घरेलू सरजमीं पर चौथा टॉस गंवाने के बाद आरसीबी ने अच्छी शुरुआत की जिसमें जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर में 11 रन जुटाए। चोटिल संजू सैमसन की अनुपस्थिति में राजस्थान रॉयल्स की अगुआई कर रहे रियान पराग ने दूसरे ओवर में फजलहक फारूकी की गेंद पर सॉल्ट (23 गेंद) का कैच छोड़ दिया। विकेट लेने के प्रयास में मध्यम गति के गेंदबाज तुषार देशपांडे को गेंदबाजी के लिए लगाया गया जिनका स्वागत सॉल्ट ने दो चौकों से किया। कोहली ने भी देशपांडे की गेंद पर चौका लगाया जिससे आरसीबी ने पांचवें ओवर में 50 रन का स्कोर पार किया।

कोहली ने संदीप पर एक खूबसूरत चौका लगाकर पावरप्ले में आरसीबी को 59 रन तक पहुंचाया। लेग स्पिनर वानिंदु हसारंगा ने राजस्थान की टीम को पहला विकेट सॉल्ट के रूप में दिलाया जो ऑन साइड पर गेंद पर बल्ले का किनारा छुआकर डीप मिडविकेट पर कैच आउट हो गए।

कोहली ने 12वें ओवर में संदीप शर्मा पर लगातार दो चौके जड़कर आईपीएल में अपना 60वां अर्धशतक जड़ा जो 32 गेंद में आठ चौके की मदद से बना। यह इस सत्र का उनका पांचवां और घरेलू मैदान पर पहला अर्धशतक है। कोहली और पडीक्कल ने मिलकर 15वें ओवर में देशपांडे पर तीन छक्के से टीम के खाते में 22 रन का इजाफा किया जिससे टीम का स्कोर एक विकेट पर 156 रन हो गया।

दूसरे छोर पर पडीक्कल ने देशपांडे द्वारा मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए 26 गेंद में चार चौके और तीन छक्के जड़कर 50 रन बनाए। पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज आर्चर ने धीमी लेग कटर पर कोहली का विकेट झटका। पडीक्कल भी संदीप शर्मा की गेंद पर मिडऑफ पर नीतिश राणा को कैच देकर आउट हुए। यह आसान कैच था लकिन राणा गेंद को देख नहीं पाए जिससे उन्होंने छठे प्रयास में यह कैच लपका।