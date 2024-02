Highlights भारत ने इसके साथ ही पांच मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर करने के लिए वापसी की।

WTC Points Table: भारतीय क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया। इंग्लैंड को बुरी तरह से हराया। सोमवार को विशाखापत्तनम में दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर बड़ी जीत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से आगे निकल गया है। यशस्वी जयसवाल और शुभमन गिल के शानदार बल्लेबाजी के बाद जसप्रीत बुमराह के गेंदबाजी मास्टरक्लास के साथ पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर करने के लिए वापसी की। ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में शीर्ष पर बना हुआ है।

भारत दूसरे टेस्ट में शानदार जीत के साथ एक बार फिर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया और उसने आईसीसी डब्ल्यूटीसी 2023-25 तालिका में शीर्ष पर चल रहे ऑस्ट्रेलिया और अपने बीच के अंतर को कम कर दिया। हैदराबाद में पहले टेस्ट में हार के बाद भारत पांचवें स्थान पर खिसक गया था।

विशाखापत्तनम में जीत के साथ भारत के अंक प्रतिशत 52.77 हो गए हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया 55.00 प्रतिशत अंक के साथ शीर्ष पर है। तालिका में शीर्ष पांच टीम के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है और उनके बीच सिर्फ पांच प्रतिशत अंक का अंतर है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैच की श्रृंखला ड्रॉ कराकर भारत कुछ समय के लिए शीर्ष पर आया था लेकिन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराकर दोबारा शीर्ष पर पहुंच गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैच की श्रृंखला का तीसरा टेस्ट राजकोट में 15 फरवरी से खेला जाएगा।