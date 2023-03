WPL 2023: इंग्लैंड की खिलाड़ी ने महिला प्रीमियर लीग में सबसे तेज अर्धशतक बनाया, जानें प्वाइंट टेबल

Highlights यूपी वारियर्स तीसरे और गुजरात जायंट्स चौथे पायदान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर सबसे नीचे है। महिला प्रीमियर लीग के मैच में 11 रन से हरा दिया।

WPL 2023: आखिरकार महिला प्रीमियर लीग 2023 में गुजरात जायंट्स ने खाता खोल लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। सोफिया डंकली ने 28 गेंद में 65 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। सोफिया को प्लेयक ऑफ द मैच घोषित किया गया।

महिला प्रीमियर लीग 2023 की अंक तालिका में मुंबई इंडियंस की टीम अभी भी पहले पायदान पर है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। रन रेट के आधार पर मुंबई पहले पायदान पर है। यूपी वारियर्स तीसरे और गुजरात जायंट्स चौथे पायदान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर सबसे नीचे है।

सोफिया डंकली (65) और हरलीन देयोल (67) के अर्धशतकों की मदद से गुजरात जाइंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को महिला प्रीमियर लीग के मैच में 11 रन से हरा दिया जो उसकी लगातार तीसरी हार है। गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 201 रन बनाये। जवाब में आरसीबी छह विकेट पर 190 रन ही बना सकी।

आरसीबी की सलामी बल्लेबाज सोफी डेवाइन ने अकेले किला लड़ाने की कोशिश करते हुए 45 गेंद में आठ चौकों और दो छक्कों की मदद से 66 रन बनाये लेकिन उन्हें दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला। आखिर में हीथर नाइट ने 11 गेंद में नाबाद 30 रन बनाकर उम्मीद जगाई लेकिन आखिरी दो ओवर में टीम को 33 और आखिरी ओवर में 24 रन चाहिये थे जो बनाना लगभग असंभव था।

आरसीबी की स्टार बल्लेबाज और कप्तान स्मृति मंधाना एक बार फिर नाकाम रही और 18 के स्कोर पर आउट हो गई । एलिसे पेरी भी 32 रन ही बना सकी हालांकि डेवाइन के साथ दूसरे विकेट के लिये उन्होंने 43 रन जोड़े । पेरी 25 गेंद में 32 रन बनाकर 12वें ओवर में आउट हुई । वहीं रिचा घोष भी दस ही रन बना सकी ।

इससे पहले ब्रेबोर्न स्टेडियम पर लगातार तीसरे मैच में आरसीबी के गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए और दूसरी बार विरोधी टीम ने 200 के पार का स्कोर बनाया । डंकली ने सिर्फ 28 गेंद में 11 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 65 रन बनाये । यह महिला प्रीमियर लीग का सबसे तेज अर्धशतक था और उनका स्ट्राइक रेट 232 का रहा ।

दूसरी ओर देयोल ने 45 गेंद में 67 रन बनाये जिसमें नौ चौके और एक छक्का शामिल था । देयोल को अपनी पारी में दो जीवनदान भी मिले । प्रीति बोस ने उनका कठिन कैच उस समय छोड़ा जब वह 61 रन पर थी । इसके बाद रिचा घोष ने आसान स्टम्पिंग का मौका भी गंवाया । एस मेघना पहले ओवर में एक भी रन नहीं बना सकी ।

इसके बाद डंकली ने दूसरे ओवर में एलिसे पैरी को चौका लगाया और तीसरे ओवर में मेगान शट को लगातार चौके जड़े । इसके बाद मेघना ने तीसरे ओवर में पैरी को चौका लगाया लेकिन आखिरी गेंद पर विकेट के पीछे रिचा को कैच दे बैठी । डंकली ने रेणुका सिंह का स्वागत छक्के के साथ किया ।

उन्होंने आरसीबी की स्पिनर बोस को पांचवें ओवर में चार चौके और एक छक्का लगाकर 23 रन निकाले । इसके साथ ही उन्होंने 18 गेंद में अपना पचासा पूरा किया जिसमें नौ चौके और दो छक्के शामिल थे । उन्होंने श्रेयांका पाटिल को छक्का और चौका लगाकर देयोल के साथ सिर्फ 26 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की ।

पाटिल ने ही हालांकि उन्हें लांग आफ पर हीथर नाइट के हाथों लपकवाकर उनकी पारी का अंत किया । इसके बाद देयोल और एशले गार्डनर (19) ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की । देयोल ने पैरी को चौका लगाया जबकि 12वें ओवर में शट को एक छक्का और एक चौका जड़ा । नाइट ने गार्डनर को आउट किया । गार्डनर और देयोल ने 36 गेंद में 53 रन जोड़े ।