WPL 2023: मुंबई इंडियंस की पहली हार, यूपी वारियर्स ने 5 विकेट से हराया, जानें अंक तालिका का हाल

WPL 2023: महिला प्रीमियर लीग 2023 में मुंबई इंडियंस को पहली हार का सामना करना पड़ा। यूपी वारियर्स ने शनिवार को मुंबई इंडियंस को 127 रन पर आउट कर 5 विकेट से मात दी। मुंबई इंडियंस अभी भी अंक तालिका में 10 अंक के साथ पहले पायदान पर है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है।

यूपी वारियर्स जीत के बाद में 6 अंक के साथ तीसरे पायदान पर है। यूपी वारियर्स ने शनिवार को यहां कम स्कोर वाले महिला प्रीमियर लीग के रोमांचक मैच में मुंबई इंडियंस को तीन गेंद रहते पांच विकेट से पराजित कर उसका विजयी अभियान थाम दिया। इंग्लैंड की बायें हाथ की स्टार स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन के तीन विकेट की मदद से यूपी वारियर्स ने मुंबई इंडियंस को 127 रन पर आउट कर दिया।

फिर एक्लेस्टोन के छक्के से यह लक्ष्य 19.3 ओवर में पांच विकेट पर 129 रन बनाकर हासिल किया और मुंबई इंडियंस की लगातार छठी जीत दर्ज करने की उम्मीद तोड़ दी। यह मुंबई इंडियंस की टूर्नामेंट में पहली हार है। हालांकि मुंबई इंडियंस ने पहले सात ओवर में यूपी वारियर्स के तीन विकेट झटककर अच्छी शुरुआत की।

For her vital 39(28) in the chase, @189Grace becomes our 🔝 performer from the second innings in the #MIvUPW contest.



Scorecard ▶️

कप्तान एलिसा हीली का विकेट भी इसमें शामिल रहा जो खतरनाक साबित हो सकती थीं। अमेलिया केर ने फिर तहलिया मैकग्रा का विकेट झटका जिन पर यूपी वारियर्स की उम्मीद टिकी हुई थी। मैकग्रा ने केर की गेंदबाजी पर उन्हें कैच देने से पहले 25 गेंद में छह चौके और एक छक्के से 38 रन बनाये। फिर ग्रेस हैरिस (39 रन, सात चौके) ने जिम्मेदारी से खेलते हुए यूपी वारियर्स को मैच में बनाये रखा।

A SIX, A FOUR



..And two direct hits! 🎯🎯 #TATAWPL | #MIvUPW



DO NOT MISS the dramatic final over 🎥🔽

16वें ओवर में उन्होंने अमेलिया केर पर लगातार दो चौके जड़े लेकिन अगली गेंद पर आउट हो गयीं। उनका कैच लांग आन पर वोंग ने लपका। अब फिर मैच का रूख पलट गया था और पलड़ा मुंबई इंडियंस का भारी लग रहा था। पर दीप्ति शर्मा (नाबाद 13 रन) और सोफी एक्लेस्टोन (नाबाद 16 रन) क्रीज पर थीं, दोनों की बदौलत 19 ओवर तक टीम ने पांच विकेट पर 123 रन बना लिये थे।

अब अंतिम छह गेंद में पांच रन चाहिए थे। पहली दो गेंद पर कोई रन नहीं बना और तीसरी गेंद पर एक्लेस्टोन ने साइट स्क्रीन की ओर छक्का जड़ अपनी टीम को तीसरी जीत दिलायी। इससे पहले इस्सी वोंग ने अगर 19 गेंद में 32 रन नहीं बनाये होते तो मुंबई का स्कोर काफी खराब होता । कप्तान एलिसा हीली के टॉस जीतकर गेंदबाजी के फैसले को यूपी के गेंदबाजों ने सही साबित कर दिखाया।

उन्होंने फॉर्म में चल रहे मुंबई के बल्लेबाजों के सामने अनुशासित गेंदबाजी की । मुंबई का स्कोर दस ओवर के बाद दो विकेट पर 56 रन था । हीली मैथ्यूज (35) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (25) साझेदारी की ओर बढती दिख रही थी । दोनों हालांकि अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सकी। हरमनप्रीत को दीप्ति शर्मा ने और मैथ्यूज को सोफी ने पवेलियन भेजा।

WHAT. A. CATCH 🔥🔥
@mipaltan wanted an early wicket and they have got one, courtesy of a sharp catch from captain @ImHarmanpreet 👏👏



Follow the match ▶️

इससे पहले यस्तिका भाटिया (पांच) और नेट स्किवेर ब्रंट (सात) भी सस्ते में आउट हो गई थी । अमेलिया केर (तीन) पांच गेंद ही खेल सकी और राजेश्वरी गायकवाड़ का शिकार हुई । वारियर्स ने 14वें ओवर की शुरूआत में मुंबई के पांच विकेट 78 रन पर निकाल दिये थे।

अमनजोत कौर भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई और सोफी का शिकार हुई । सोफी को दूसरे छोर से बाकी गेंदबाजों का भी पूरा सहयोग मिला । भारत की गायकवाड़ ने चार ओवर में 16 रन देकर दो विकेट लिये । दीप्ति ने 34 रन देकर दो विकेट चटकाये । मुंबई ने इस मैच के लिये टीम में कोई बदलाव नहीं किया था जबकि यूपी ने श्वेता सहरावत की जगह पार्श्वी चोपड़ा को उतारा।