UAE vs PAK Womens Asia Cup T20 2024 live: ग्रुप-ए से यूएई और नेपाल की टीम बाहर!, सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीम

Highlights UAE vs PAK Womens Asia Cup T20 2024: भारत दो मैच में दो जीत से चार अंक के साथ शीर्ष पर है। UAE vs PAK Womens Asia Cup T20 2024: नेपाल दो अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। UAE vs PAK Womens Asia Cup T20 2024: यूएई की टीम तीनों मैच हारकर बाहर हो चुकी है।

UAE vs PAK Womens Asia Cup T20 2024: महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए में भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। यूएई और नेपाल की टीम का सपना टूट गया है। पाक ने यूएई को हराया। इस जीत से पाकिस्तान के तीन मैच में दो जीत से चार अंक हो गए हैं और टीम का सेमीफाइनल में जगह बनाने का दावा मजबूत हो गया है। यूएई की टीम तीनों मैच हारकर बाहर हो चुकी है। शाम को दूसरा मैच गत चैंपियन भारत और नेपाल के बीच होगा। भारत दो मैच में दो जीत से चार अंक के साथ शीर्ष पर है जबकि नेपाल दो अंक के साथ तीसरे स्थान पर है।

A comprehensive 10-wicket win for Pakistan in their final group game of the Women's Asia Cup 2024 👊#PAKvUAE 📝: https://t.co/Dt5ehYnFaU | 📸: @ACCMedia1pic.twitter.com/S621gv6hkT — ICC (@ICC) July 23, 2024

बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज गुल फिरोजा के नाबाद अर्धशतक से पाकिस्तान ने महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए में यूएई को 10 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की ओर मजबूत कदम बढ़ाए।

यूएई के 104 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुल की 55 गेंद में आठ चौकों से नाबाद 62 रन की पारी और मुनीबा अली (नाबाद 37) के साथ उनकी पहले विकेट की अटूट शतकीय साझेदारी से पाकिस्तान ने 14.1 ओवर में बिना विकेट खोए 107 रन बनाकर बेहद आसान जीत दर्ज की।

यूएई की टीम इससे पहले सादिया (11 रन पर दो विकेट), तुबा हसन (17 रन पर दो विकेट) और नासरा संधू (22 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने आठ विकेट पर 103 रन ही बना सकी। यूएई की ओर से सलामी बल्लेबाज तीर्था सतीश ने 36 गेंद में पांच चौकों की मदद से सर्वाधिक 40 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज और कप्तान ईशा ओझा (16) और खुशी शर्मा (12) ही दोहरे अंक तक पहुंच पाए।