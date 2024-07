IND VS NEP Women's Asia Cup 2024: पाकिस्तान को कूटा, यूएई को मसला और अब नेपाल की बारी, जीत के साथ ग्रुप-ए में टॉप पर रहेगी टीम इंडिया, जानिए कहां देखें लाइव अपडेट

Highlights IND VS NEP Women's Asia Cup 2024: सेमीफाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगी। IND VS NEP Women's Asia Cup 2024: भारत की नजर 8वें एशिया कप खिताब पर है। IND VS NEP Women's Asia Cup 2024: भारतीय टीम 7 बार ट्रॉफी पर कब्जा चुकी है।

IND VS NEP Women's Asia Cup 2024: महिला टी20 एशिया कप में टीम इंडिया ग्रुप ए में टॉप पर है। भारत ने पाकिस्तान को कूटने के बाद यूएई को मसल दिया। अब नेपाल की बारी है। शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। ग्रुप-ए में टॉप पर रहना चाहेगी। भारत ने महाद्वीपीय टूर्नामेंट के अपने पहले दो मैचों में शानदार जीत दर्ज की। पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात को क्रमशः सात विकेट और 78 रन से हराकर सेमीफाइनल में कदम रखा। भारत की नजर 8वें एशिया कप खिताब पर है। भारतीय टीम 7 बार ट्रॉफी पर कब्जा चुकी है।

IND VS NEP Women's Asia Cup 2024: भारत बनाम नेपाल महिला एशिया कप 2024

कब और कहाँ देखें? मंगलवार, 23 जुलाई को शाम 7 बजे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाइव स्ट्रीमिंगः डिज़्नी+हॉटस्टार प्लेटफॉर्म।

IND VS NEP Women's Asia Cup 2024: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रिचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), पूजा वस्त्राकर, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, डी हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव, तनुजा कंवर, सजना सजीवन।

नेपाल: इंदु बर्मा (कप्तान), काजोल श्रेष्ठ, रूबीना छेत्री, सबनम राय, सीता राणा मगर, राजमती ऐरी, पूजा महतो, बिंदू रावल, रोमा थापा, ममता चौधरी, कबिता जोशी, कबिता कुंवर, डॉली भट्टा, कृतिका मरासिनी, समझाना खड़का।

IND VS NEP Women's Asia Cup 2024: नेपाल पर बड़ी जीत से सेमीफाइनल में जगह बनाने उतरेगा भारत

पहले दो मैच में आसान जीत से आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए के मंगलवार को यहां होने वाले अपने अंतिम मैच में नेपाल के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से और दूसरे मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से हराया था।

नेपाल अपने पहले मैच में अमीरात को हराने में सफल रहा था लेकिन दूसरे मैच में उसे पाकिस्तान से 9 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारत का सेमीफाइनल में जगह बनाना तय लग रहा है जबकि पाकिस्तान ने पिछले मैच में बड़ी जीत दर्ज करके अपने रन रेट में काफी सुधार किया है।

हरमनप्रीत ने 47 गेंद पर 66 रन बनाकर सूत्रधार की भूमिका निभाई

भारतीय टीम हालांकि अन्य टीमों की स्थिति पर गौर करने के बजाय अपने विजय अभियान को जारी रखने पर ध्यान देगी। उसने अभी तक टूर्नामेंट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया है जिसे वह जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध होगी। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी।

जबकि अमीरात के खिलाफ कप्तान हरमनप्रीत कौर और रिचा घोष ने अर्धशतक जड़े थे। विस्फोटक बल्लेबाज घोष ने अमीरात के खिलाफ 29 गेंद पर 64 रन बनाए थे जिससे भारत महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार 200 रन का आंकड़ा छूने में सफल रहा। हरमनप्रीत ने 47 गेंद पर 66 रन बनाकर सूत्रधार की भूमिका निभाई थी।

चार ओवर में केवल 14 रन दिए और एक विकेट लिया

जहां तक भारतीय गेंदबाजी का सवाल है तो रेणुका सिंह, पूजा वस्त्राकर ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। यहां तक कि पिछले मैच में चोटिल ऑफ स्पिनर श्रेयंका पाटिल की जगह टीम में शामिल की गई तनुजा कंवर ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और चार ओवर में केवल 14 रन दिए और एक विकेट भी लिया।

इंदु बर्मा की अगुआई वाली नेपाल की टीम ने अमीरात के खिलाफ जीत से अच्छी शुरुआत की थी लेकिन पाकिस्तान के सामने उसकी एक नहीं चली। अब उसकी टीम भारत की चुनौती से अच्छी तरह वाकिफ होगी और अगर उसे भारतीय टीम को परेशानी में डालना है तो उसकी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।