Trent Boult World Cup 2023: बोल्ट ने रचा इतिहास, सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज, देखें पहले और दूसरे नंबर पर कौन बॉलर, टॉप-5 लिस्ट, देखें वीडियो

Highlights विश्व कप 2023 मैच के दौरान एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। लिटन दास को गोल्डन डक पर आउट किया। बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा दे दिया।

Trent Boult World Cup 2023: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 13 अक्टूबर को चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ कारनामा कर दिया। न्यूजीलैंड के लिए खेलते तीसरे विश्व कप 2023 मैच के दौरान एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। बाएं हाथ का तेज गेंदबाज वनडे क्रिकेट के इतिहास में 200 विकेट लेने वाला तीसरा सबसे तेज गेंदबाज बन गया।

- 317 wickets in Tests.

- 200 wickets in ODIs.

- 74 wickets in T20is.



An all time great for New Zealand over the years, Trent Boult! pic.twitter.com/3HbeJgnTBb — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 13, 2023

बोल्ट ने तौहीद हृदय (13) को कवर पर कैच कराकर वनडे में अपना 200वां विकेट लिया। 107 मैच में इतिहास रचा। यह ऐतिहासिक क्षण तब आया, जब मैच के 38वें ओवर में बांग्लादेश के बल्लेबाज तौहीद को आउट कर दिया। बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा दे दिया। फिर लिटन दास को गोल्डन डक पर आउट किया।

50 ओवर के प्रारूप में न्यूजीलैंड के लिए पदार्पण के 11 साल बाद एक उपलब्धि है। न्यूजीलैंड के लिए सबसे तेज 200 एकदिवसीय विकेट तक पहुंचने का नया रिकॉर्ड भी बनाया और काइल मिल्स को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2012 में 135 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

#StatChat | Trent Boult (107 matches) reaching the milestone when he dismissed Towhid Hridoy in Chennai. Only Mitch Starc (102) and Saqlain Mushtaq (104) have done it faster. Follow play LIVE in NZ against @BCBtigers with @skysportnz. LIVE scoring | https://t.co/aNkBrDiAuv#CWC23pic.twitter.com/m2QYW21CuI — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 13, 2023

सबसे तेज़ 200 विकेट!-

1. मिचेल स्टार्क- 102 मैच

2. सकलैन मुश्ताक - 104 मैच

3. ट्रेंट बोल्ट-107 मैच

4. ब्रेट ली-112 मैच

5. एलन डोनाड-117 मैच।

लॉकी फर्ग्युसन की अगुवाई में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने चेपक की धीमी गति के गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जा रही पिच पर अपना कमाल दिखाया तथा बांग्लादेश को एकदिवसीय विश्व कप के मैच में शुक्रवार को यहां 9 विकेट पर 245 रन ही बनाने दिए। बांग्लादेश की पारी शुरू में लड़खड़ा गई थी और एक समय उसका स्कोर चार विकेट पर 56 रन था।

बांग्लादेश यदि 250 रन के करीब पहुंचने में सफल रहा तो उसका श्रेय अपना पांचवा विश्व कप खेल रहे मुशफिकुर रहीम (75 गेंद पर 66 रन, छह चौके, दो छक्के) और कप्तान शाकिब अल हसन (51 गेंद पर 40 रन, तीन चौके, दो छक्के) की 96 रन की साझेदारी और महमूदुल्लाह की नाबाद 41 रन की पारी को जाता है।

अब तक अपने दोनों मैच जीतने वाले न्यूजीलैंड की तरफ से फर्ग्युसन ने 49 रन देकर तीन विकेट लिए। दो अन्य तेज गेंदबाजों ट्रेंट बोल्ट (45 रन देकर दो) और मैट हेनरी (58 रन देकर दो) ने उनका अच्छा साथ दिया। बांग्लादेश के लिए शुरुआत में कुछ भी अच्छा नहीं रहा।