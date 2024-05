T20 World Cup: शिवम दुबे को क्यों मिला विश्वकप की टीम में मौका, क्या करेंगें गेंदबाजी? कप्तान रोहित ने दिया जवाब

मुंबई के ऑलराउंडर शिवम दुबे बीच के ओवरों में स्पिन के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और यही कारण है कि उन्हें टीम इंडिया में विश्वकप जैसे बड़े मंच पर मौका मिला है।

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 3, 2024 10:34 AM