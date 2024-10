WIW VS NZW Semi Final ICC Women’s T20 World Cup 2024: वेस्टइंडीज से टकराएंगी न्यूजीलैंड टीम?, शाम 6 बजे से चौके और छक्के की बारिश

Highlights West Indies Women vs New Zealand Women, 2nd Semi Final live updates ICC Women’s T20 World Cup 2024: टूर्नामेंट से पहले दस मुकाबले हारी टीम ने जबर्दस्त खेल का प्रदर्शन किया। West Indies Women vs New Zealand Women, 2nd Semi Final live updates ICC Women’s T20 World Cup 2024: शाम 6 बजे से मैच खेला जाएगा। West Indies Women vs New Zealand Women, 2nd Semi Final live updates ICC Women’s T20 World Cup 2024: सोफी डेवाइन ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया है।

West Indies Women vs New Zealand Women, 2nd Semi Final live updates ICC Women’s T20 World Cup 2024: न्यूजीलैंड टीम महिला टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में शुक्रवार को जब आत्मविश्वास से ओतप्रोत वेस्टइंडीज से खेलेगी तो उसका इरादा अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखने का होगा। न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका जैसी टीमों को हराकर ग्रुप ए से अंतिम चार में जगह बनाई । टूर्नामेंट से पहले दस मुकाबले हारी टीम ने जबर्दस्त खेल का प्रदर्शन किया। सोफी डेवाइन ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया है। शाम 6 बजे से मैच खेला जाएगा।

इसके अलावा जॉर्जिया प्लिमर और अनुभवी सूजी बेट्स शानदार फॉर्म में हैं जबकि एमेलिया केर ने निचले क्रम में उपयोगी रन बनाये हैं। केर ने 10 विकेट लेने के साथ 85 रन का योगदान दिया है। रोसमेरी मायर ने भी यूएई की धीमी पिचों पर सात विकेट लिये हैं । भारत के खिलाफ एडेन कारसन ने प्रभावी प्रदर्शन किया और इस स्पिनर से वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को पिछले मैच में हराया था । ग्रुप बी में शीर्ष पर रही कैरेबियाई टीम ने एक ही मैच गंवाया । वेस्टइंडीज ने 2018 में अपनी मेजबानी में हुए टूर्नामेंट के बाद पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है । उसने आखिरी ग्रुप मैच में इंग्लैंड को हराया जिससे वह पिछले 13 मैच हार चुकी थी ।

हेली मैथ्यूज ने युवा कियाना जोसेफ के साथ 102 रन की साझेदारी करके इंग्लैंड को मैच से बाहर कर दिया । मैथ्यूज टूर्नामेंट में सौ रन पार करने वाली एकमात्र कैरेबियाई बल्लेबाज रहीं । सारा टेलर और डिएंड्रा डोटिन पर भी काफी दारोमदार होगा । स्पिनर एफी फ्लेचर ने आठ और करिश्मा रामहरक ने पांच विकेट लिये हैं ।

न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक खेले गए 23 में से 15 मैच जीते जबकि दो मैच टाई और एक बेनतीजा रहा । इस मैच के विजेता का सामना दुबई में रविवार को होने वाले फाइनल में छह बार की विजेता गत चैम्पियन आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा ।