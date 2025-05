आईपीएल 2025ः 14 गेंद और 53 रन, अंतिम 12 गेंद पर 54 रन, रोमारियो शेफर्ड ने कहा-खलील अहमद के हाव भाव देखकर लगा...

Highlights मुझे वह थोड़ा भ्रमित लग रहा था और तब मुझे लगा कि वह मेरी जद में है। आरसीबी ने पांच विकेट पर 213 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। मैं उनका अच्छी तरह से सामना करने के लिए तैयार था।

बेंगलुरुः रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड ने कहा कि उन्हें खलील अहमद के हाव भाव देखकर लगा कि वह भ्रम की स्थिति में है जिससे उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ डेथ ओवरों में इस तेज गेंदबाज पर लंबे शॉट खेलने में मदद मिली। शेफर्ड ने शनिवार को खेले गए आईपीएल के एक रोमांचक मैच में 14 गेंद में नाबाद 53 रन की तूफानी पारी खेलकर आरसीबी को दो रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस दौरान आईपीएल में दूसरा सबसे तेज अर्ध शतक बनाया। शेफर्ड ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो, मेरा ध्यान गेंदबाज पर और वह क्या करने की कोशिश कर रहा था, उस पर अधिक था। जब मैंने पहले दो (छक्के) मारे, तो मुझे पता चला कि गेंदबाज दबाव में था। मैंने उसके (खलील अहमद) हाव भाव देखे।

𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙧𝙘, 𝙤𝙪𝙩 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙠 👊 Romario Shepherd's mantra tonight as he pulled off a record knock against #CSK 🫡 Watch his knock ▶️ https://t.co/HW62VUPNVA #TATAIPL | #RCBvCSK pic.twitter.com/xIjBEoO3tY

𝙁𝙖𝙗𝙪𝙡𝙤𝙪𝙨 𝙁𝙞𝙣𝙞𝙨𝙝𝙞𝙣𝙜 𝘼𝙘𝙩𝙨 🙌❤️



One was on a rampage with the bat 🔥

The other held his nerve AGAIN when it mattered 🫡



🎥🔽 Yash Dayal & Romario Shepherd reflect on their epic performances in a nail-biter - By @RajalArora#TATAIPL | #RCBvCSK | @RCBTweets— IndianPremierLeague (@IPL) May 4, 2025