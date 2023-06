धोनी को जब फ्लाइट में एयर होस्टेस ने ऑफर की चॉकलेट, पास में बैठी थीं साक्षी...मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो चुके हैं और आईपीएल से भी उनके संन्यास की अटकलें लगती रही हैं, इसके बावजूद वे फैंस के दिलों पर आज भी छाए हुए हैं। धोनी अपने खेल के अलावा मैदान पर संयमित व्यवहार के लिए भी अक्सर सराहे जाते रहे हैं। फैंस में उन्हें लेकर आज भी जबर्दस्त क्रेज है। इसी साल उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल-2023 का खिताब भी जीता। अब धोनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे एक फ्लाइट में दिखाई दे रहे हैं।

इस वीडियो में एक एयर होस्टेस धोनी को बहुत सारी चॉकलेट ऑफर करती हुई नजर आ रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आधुनिक क्रिकेट में महानतम कप्तानों में शुमार धोनी से जुड़े वायरल हुए इस वीडियो पर कई मजेदार प्रतिक्रिया भी आ रही है। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'जिस तरह से वह आंखें झपकाते हैं...साथ ही जिस तरह से बिल्कुल बगल में पत्नी होने पर भी वह किटेनिश जैसी हरकतें (एक तरह से फलर्ट या जिंदादिल) कर रही है...क्या वीडियो है।'

The way he winks his eyes 🥺

Also the way she is acting kittenish while having is wife right next to him 🥰



What a video @msdhoni 🤩 pic.twitter.com/SkrhQeZnDE