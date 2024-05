Viral Video: महिला को गोद में बैठाकर बाइक चला रहा था युवक, स्टंट मारना पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें

Highlights महिला को गोद में लेकर मोटरसाइकिल चलाना और स्टंट मारना एक युवक को भारी पड़ा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ पुलिस को चालक के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी

Viral Video: बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क पर एक महिला को गोद में लेकर मोटरसाइकिल चलाना और स्टंट मारना एक युवक को भारी पड़ा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति अपनी महिला मित्र को गोद में बैठा के मोटर साइकल चला रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शहर की पुलिस को चालक के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी।

यह घटना 17 मई की है। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने वीडियो में बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस सड़क पर स्टंट करते युवा के पास पहुंच गई।

Hey thrill-seekers, the road isn't a stage for stunts! Keep it safe for everyone, including yourselves. Let's ride responsibly. 🛑🏍️#RideResponsiblypic.twitter.com/Cdg96cpdXx