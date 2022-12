IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज के लिए पांड्या बने कप्तान, रोहित शर्मा संभालेंगे वनडे सीरीज की कमान, BCCI ने किया टीम का ऐलान

Highlights खराब प्रदर्शन के चलते शिखर धवन और ऋषभ पंत दोनों शृंखला से हुए बाहर टी20आई सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को दी गई उपकप्तान की जिम्मेदारी वनडे सीरीज में केएल राहुल का घटा कद, उनकी मौजूदगी में पांड्या वॉयस कैप्टन

IND vs SL: नए साल जनवरी में होने वाली श्रीलंका के खिलाफ घरेलू वनडे और टी20आई शृंखला के लिए बीसीसीआई ने मंगलवार को टीम का ऐलान कर दिया है। टी20आई सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, जबकि वनडे सीरीज की कमान रोहित शर्मा के हाथों में रहेगी। श्रीलंका का भारत दौरा नए साल के पहले माह में 3 जनवरी से 15 जनवरी तक रहेगा। दोनों देशों के बीच पहले तीन टी20आई मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। इसके बाद इतने ही मैचों की वनडे सीरीज होगी रहेगा।

शिखर धवन को श्रीलंका के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए एकदिवसीय टीम से हटा दिया गया है। धवन एकदिवसीय प्रारूप में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और शुभमन गिल और ईशान किशन के हालिया प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को तीन मैचों की श्रृंखला के लिए इस दिग्गज को बाहर करने के लिए मजबूर कर दिया है।

वहीं ऋषभ पंत को भी दोनों सीमित ओवरों की टीमों से बाहर कर दिए गए हैं। चयनकर्ताओं ने तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए अनकैप्ड तेज गेंदबाज शिवम मावी और मुकेश कुमार को भी टीम में शामिल किया है।

टी20 विश्व कप के तुरंत बाद न्यूजीलैंड में श्रृंखला के लिए कप्तान नामित किए जाने के बाद हार्दिक पांड्या फिर से सबसे छोटे प्रारूप में भारत का नेतृत्व करेंगे। केएल राहुल की टीम में मौजूदगी के बावजूद हार्दिक को एकदिवसीय उप-कप्तान के रूप में भी पदोन्नत किया गया है। मध्यक्रम के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव टी20आई में उपकप्तान होंगे।

हार्दिक पांड्या (कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (उपकप्तान), दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल , उमरान मलिक, शिवम मावी, मुकेश कुमार।

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल , मो. शमी, मो. सिराज, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह।

Team India squad for three-match T20I series against Sri Lanka. Hardik Pandya has been named the Captain: BCCI pic.twitter.com/eobuOEA1oH