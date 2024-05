ICC T20 World Cup 2024: 21 नहीं 25 मई को न्यूयार्क जाएंगे खिलाड़ी, जो टीम आईपीएल फाइनल खेलेगी वह प्लेयर 27 को जाएंगे, बीसीसीआई ने शेयडूल में किया बदलाव, वजह

Highlights ICC T20 World Cup 2024: पहले जत्थे को 21 मई को जाना था। ICC T20 World Cup 2024: पहला मैच पांच जून को आयरलैंड से और नौ जून को पाकिस्तान से खेलना है। ICC T20 World Cup 2024: आईपीएल फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी 27 मई को रवाना होंगे।

ICC T20 World Cup 2024: भारत के अधिकांश क्रिकेटर और सहयोगी स्टाफ टी20 विश्व कप के लिये 25 मई को न्यूयॉर्क रवाना होगा, जबकि बाकी 26 मई को आईपीएल फाइनल के बाद जायेंगे। इससे पहले आईपीएल प्लेआफ के लिये क्वालीफाई नहीं कर सकी टीमों के सदस्यों को 21 मई को रवाना होना था, लेकिन बाद में योजना में बदलाव हुआ। अब वे 25 मई को रवाना होंगे। बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया ,‘रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और सहयोगी स्टाफ 25 मई को रवाना होगा।’

🗣️ It's about the slots that we needed



Mr Ajit Agarkar, Chairman of Men's Selection Committee, talks about the wicketkeeper-batters for the #T20WorldCup squad. pic.twitter.com/rZFYBlpG3d — BCCI (@BCCI) May 2, 2024

🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2024 announced 🚨



Let's get ready to cheer for #TeamIndia#T20WorldCuppic.twitter.com/jIxsYeJkYW — BCCI (@BCCI) April 30, 2024

#TeamIndia Domination 👌



ICC Men’s Rankings Annual Update 👇



No. 1⃣ in ODI Rankings

No. 1⃣ in T20I Rankings

No. 2⃣ in Test Rankings



Send in your best wishes for the Indian Cricket Team 👏 🔽 pic.twitter.com/plOl9XBZUG — BCCI (@BCCI) May 3, 2024

उन्होंने कहा ,‘पहले जत्थे को 21 मई को जाना था, लेकिन भारतीय टीम एकमात्र अभ्यास मैच (एक जून को बांग्लादेश के खिलाफ) खेल रही है तो खिलाड़ियों को घर पर कुछ अतिरिक्त समय मिल जायेगा।’ आईपीएल फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी 27 मई को रवाना होंगे। भारत को पहला मैच पांच जून को आयरलैंड से और नौ जून को पाकिस्तान से खेलना है।

It’s only a bat, a ball and you. #YouGotThis#T20Worldcup



The new #TeamIndia T20 jersey is now available in stores across India and on https://t.co/i7Dr8go9y9pic.twitter.com/EEluATpcnl — BCCI (@BCCI) May 8, 2024

One jersey. One Nation.

Presenting the new Team India T20 jersey.



Available in stores and online from 7th may, at 10:00 AM. pic.twitter.com/PkQKweEv95 — adidas (@adidas) May 6, 2024

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ।

It is time to welcome our team in new colors.



Presenting the new T20I #TeamIndia Jersey with our Honorary Secretary @JayShah, Captain @ImRo45 and official Kit Partner @adidas. pic.twitter.com/LKw4sFtZeR — BCCI (@BCCI) May 13, 2024