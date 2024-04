Team India Squad for T20 World Cup 2024: राहुल और किशन की छुट्टी, 2 विकेटकीपर, 3 हरफनमौला, 4 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाज पर दांव, देखें

Highlights Team India Squad for T20 World Cup 2024: शिवम दुबे को चेन्नई सुपर किंग्स के लिये शानदार प्रदर्शन का ईनाम टीम में चयन के रूप में मिला है। Team India Squad for T20 World Cup 2024: हार्दिक को टीम में रखने पर काफी बहस हुई। रिंकू बदकिस्मत रहा। Team India Squad for T20 World Cup 2024: ऋषभ पंत के बाद दूसरे विकेटकीपर के रूप में चुना गया।

Team India Squad for T20 World Cup 2024: संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल को आईपीएल में उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर टी20 विश्व कप के लिये भारतीय टीम में जगह मिली है, लेकिन शुभमन गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व में रखा गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सचिव जय शाह और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर की अहमदाबाद में बैठक के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम का ऐलान किया। रोहित और अगरकर बृहस्पतिवार को मुंबई में मीडिया से मुखातिब होंगे। हरफनमौला हार्दिक पंड्या को आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी लेने के बाद से खराब फॉर्म के बावजूद उपकप्तान बनाया गया है। आक्रामक बल्लेबाज शिवम दुबे को चेन्नई सुपर किंग्स के लिये शानदार प्रदर्शन का ईनाम टीम में चयन के रूप में मिला है।

🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2024 announced 🚨



Let's get ready to cheer for #TeamIndia#T20WorldCuppic.twitter.com/jIxsYeJkYW — BCCI (@BCCI) April 30, 2024

टी20 विश्व कप के लिये भारतीय टीम:रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (हरफनमौला), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे (हरफनमौला), रविंद्र जडेजा (हरफनमौला), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

रिजर्व खिलाड़ी: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान।

India become the fourth team to announce their squad for the ICC Men’s #T20WorldCup 2024 👇https://t.co/IWkGUbl3W3 — ICC (@ICC) April 30, 2024

बोर्ड के एक सूत्र ने कहा ,‘सैमसन के चयन पर ज्यादा बहस नहीं हुई लेकिन हार्दिक को टीम में रखने पर काफी बहस हुई। रिंकू बदकिस्मत रहा। रिंकू, दुबे और हार्दिक के बीच में से चयन होना था।’ सैमसन ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिये बतौर बल्लेबाज और कप्तान अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्हें ऋषभ पंत के बाद दूसरे विकेटकीपर के रूप में चुना गया ।

उन्होंने चयन की दौड़ में केएल राहुल और ईशान किशन को पछाड़ा। आखिरी बार अगस्त 2023 में भारत के लिये खेलने वाले युजवेंद्र चहल को कुलदीप यादव के साथ दूसरे कलाई के स्पिनर के रूप में रखा गया है। गुजरात टाइटंस के कप्तान गिल और कोलकाता नाइट राइडर्स के आक्रामक बल्लेबाज रिंकू को रिजर्व में रखा गया है।

चयनकर्ताओं ने यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया है जिन्होंने धीमी शुरुआत के बाद आईपीएल में फॉर्म हासिल कर लिया है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली शीर्षक्रम को मजबूती दे रहे हैं। विश्व कप अमेरिका और वेस्टइंडीज में दो जून से शुरू होगा । भारत को पांच जून को न्यूयॉर्क में आयरलैंड से पहला मैच खेलना है।

पिछले दो विश्व कप में रक्षात्मक बल्लेबाजी का भारत को खामियाजा भुगतना पड़ा है जिसकी वजह से कुछ साहसिक फैसले लिये गए। रिंकू की जगह दुबे को तरजीह देना साहसिक फैसला ही था जबकि रिंकू लगातार बेहतरीन फॉर्म में हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में भारत के पास कई विकल्प थे जिनमें से पंत और सैमसन को चुना गया।

पंत ने दिसंबर 2022 के भयावह कार हादसे के बाद वापसी करते हुए आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है। अब देखना यह है कि टीम प्रबंधन सैमसन का इस्तेमाल कैसे करता है जो रॉयल्स के लिये शीर्षक्रम में खेलते हैं । भारत को बीच के ओवरों में विकेटों की जरूरत होगी और ऐसे में ‘कुल चा’ (कुलदीप और चहल) को फिर से एक साथ गेंदबाजी करते देखना सुखद होगा।

चहल ने रॉयल्स के लिये आईपीएल में 13 विकेट लिये हैं ।रवि बिश्नोई भी दौड़ में थे लेकिन चहल को तरजीह दी गई । स्पिन हरफनमौला रविंद्र जडेजा टीम में है जिनके बैकअप के तौर पर अक्षर पटेल होंगे । तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को चुना गया है जो आईपीएल में फॉर्म में नहीं है । आवेश खान और खलील अहमद रिजर्व हैं ।