Team India Asia Cup: 15 खिलाड़ी ही जाएंगे, आईसीसी विश्व कप में यजुवेंद्र चहल रहेंगे या नहीं, कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा

Highlights तिलक वर्मा को भी पहली बार एकदिवसीय प्रारूप के लिए टीम में जगह दी गई। राहुल और अय्यर की फिटनेस पर सवालिया निशान लगे थे। दोनों खिलाड़ी क्रमश: जांघ और पीठ दर्द से उबर कर वापसी कर रहे हैं।

Team India Asia Cup: भारत ने एशिया कप 2023 के लिए अपनी मजबूत 17 सदस्यीय टीम का चयन किया है। रिजर्व खिलाड़ी के रूप में संजू सैमसन को भी शामिल किया गया है। मध्यक्रम के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को वनडे में अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने के बावजूद टीम में लिया गया है।

जिन खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिली है उनमें लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल उल्लेखनीय हैं। क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान खींचा है। एक ऐसा निर्णय जिसने कई लोगों को इसके पीछे के तर्क पर सवाल खड़ा कर दिया है। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने इस फैसले पर प्रकाश डाला है। चहल को एशिया कप 2023 टीम से बाहर करने पर जानकारी दी गई है।

No Yuzvendra Chahal for Asia cup!



Feel for him he always gives his best, performs every time he gets chance but whenever ICC tournaments is near he gets dropped! 💔 pic.twitter.com/VUHHUZN3Qo