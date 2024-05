MI VS KKR Score IPL 2024: 2012 में आखिरी बार केकेआर ने वानखेड़े में मुंबई इंडियंस को हराया था, क्या टूटेगा रिकॉर्ड, शाम 7.30 बजे धमाका, जानें कहां देखें लाइव स्कोरबोर्ड

Highlights Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Live Score IPL 2024, 51st Match Match Today: शाम 7 . 30 से चौके और छक्के की बरसात होगी और फैंस को जीत की उम्मीद है। Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Live Score IPL 2024, 51st Match Match Today: केकेआर की टीम 9 मैच खेलकर 6 जीत और 3 हार के साथ 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Live Score IPL 2024, 51st Match Match Today: मुंबई इंडियंस का बुरा हाल है और टीम 10 मैच खेलकर 3 जीत और 7 हार के साथ 6 अंक लेकर 9वें स्थान पर है।

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Live Score IPL 2024, 51st Match Match Today: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस का बुरा हाल है और टीम 10 मैच खेलकर 3 जीत और 7 हार के साथ 6 अंक लेकर 9वें स्थान पर है। ठीक इसके उलट कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम 9 मैच खेलकर 6 जीत और 3 हार के साथ 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 . 30 से चौके और छक्के की बरसात होगी और फैंस को जीत की उम्मीद है। 2012 में आखिरी बार केकेआर ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को हराया था।

Predict the number of dot balls #MI bowlers will bowl in the Powerplay 👀



Follow us, RT this tweet, and reply using #IPLonJioCinema for a chance to win a signed MI bat! 🤩



Entries close at 7:30 PM.



*T&Cs apply. — JioCinema (@JioCinema) May 3, 2024

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) शुक्रवार को मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में संघर्षरत मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक और जीत के साथ प्लेऑफ के करीब पहुंचने की कोशिश करेगी। प्लेऑफ में जगह दो बार के विजेता केकेआर की मुट्ठी में दिख रही है। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ खत्म होती दिख रही है। भले ही पाँच बार के विजेता को अभी 4 और मैच खेलने हैं।

2012 was the last time KKR defeated Mumbai Indians at the Wankhede Stadium. pic.twitter.com/YBZ0FxeRVk — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 3, 2024

Time to return to our spiritual abode and seek a much-needed change in fortunes 🤞



A commanding head-to-head lead and Paltan's support at our 🏠. Tap & read the preview for MIvKKR 🗞️👇#MumbaiMeriJaan#MumbaiIndianshttps://t.co/1mIMGrQzmh — Mumbai Indians (@mipaltan) May 3, 2024

आईपीएल में एमआई बनाम केकेआर हेड-टू-हेड आँकड़ेः

खेले गए मैच: 32

एमआई जीते: 23

केकेआर: 9।

मुंबई में आईपीएल में एमआई बनाम केकेआर आमने-सामनेः

खेले गए मैच: 10

एमआई जीते: 9

केकेआर जीता: 1

वानखेड़े स्टेडियम में एमआई बनाम केकेआर रिकॉर्डः

खेले गए मैच: 82

जीते: 50

हारे: 31

टाई: 1...

एमआई बनाम केकेआर लाइव स्ट्रीमिंगः आईपीएल 2024 मैच JioCinema ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 3 मई को शाम 7:30 बजे IST से प्रसारित किया जाएगा।

टीमें:

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, डेवाल्ड ब्रेविस, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, जेराल्ड कोएत्ज़ी, टिम डेविड, श्रेयस गोपाल, ईशान किशन (विकेटकीपर), अंशुल कंबोज, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, क्वेना मफाका , मोहम्मद नबी, शम्स मुलानी, नमन धीर, शिवालिक शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, अर्जुन तेंदुलकर, नुवान तुषारा, तिलक वर्मा, विष्णु विनोद, नेहल वढेरा, ल्यूक वुड।

कोलकाता नाइट राइडर्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), केएस भरत, रहमानुल्लाह गुरबाज, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, शेरफेन रदरफोर्ड, मनीष पांडे, आंद्रे रसेल, नितीश राणा, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, हर्षित राणा, सुयश शर्मा, मिशेल स्टार्क, दुष्मंता चमीरा, साकि हुसैन और मुजीब उर रहमान।

खराब फॉर्म से जूझ रही मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी कमजोरियों से पार पाने उतरेगी केकेआर

खराब फॉर्म से जूझ रही मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी कमजोरियों से पार पाने के इरादे से उतरेगी। नौ मैचों में छह जीत के बाद 12 अंक लेकर केकेआर तालिका में दूसरे स्थान पर है और प्लेआफ में उसकी जगह लगभग पक्की लग रही है।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम को हालांकि हर विभाग में लगातार अच्छा प्रदर्शन करके किसी तरह की कोताही से बचना होगा। केकेआर ने पिछले छह में से तीन मैच गंवाये हैं और पंजाब किंग्स ने रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करके उसे हराया लेकिन फिर केकेआर ने वापसी करके दिल्ली कैपिटल्स को सात विकेट से मात दी।

बल्लेबाजी में अति आक्रामक रवैये का केकेआर को फायदा मिला है लेकिन गेंदबाजी में सुधार की गुंजाइश है। मिचेल स्टार्क प्रति ओवर 12 की दर से रन लुटा रहे हैं और उन्हें सात ही विकेट मिले हैं। बल्लेबाजों की मददगार पिचों पर आस्ट्रेलिया का यह तेज गेंदबाज कोई कमाल नहीं कर पा रहा।

हर्षित राणा ने सर्वाधिक 11 विकेट लिये हैं लेकिन दिल्ली के अभिषेक पोरेल के विकेट पर अति आक्रामक जश्न मनाने के कारण उन पर एक मैच का प्रतिबंध लगा है। वैभव अरोड़ा ने पांच मैचों में नौ विकेट लिये हैं। वानखेड़े स्टेडियम बल्लेबाजों की मददगार पिच के लिये मशहूर है और इस पर 200 से अधिक का स्कोर बनना तय है।

ऐसे में नजरें रिंकू सिंह पर भी होंगी जिन्हें टी20 विश्व कप के लिये भारत की मुख्य टीम में जगह नहीं मिलने से काफी बहस हो रही है। उन्हें इस साल आईपीएल में खेलने का अधिक समय ही नहीं मिल सका। दूसरी ओर मुंबई प्लेआफ की दौड़ से लगभग बाहर लग रही है हालांकि उसे पांच मैच और खेलने हैं।

इनमें सभी जीतने पर भी उसके 16 ही अंक होंगे जो प्लेआफ में जगह बनाने के लिये शायद कम होंगे। जसप्रीत बुमराह (14 विकेट) और गेराल्ड कोएत्जी (13 विकेट) मुंबई के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं लेकिन एक ईकाई के रूप में टीम गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है। बल्लेबाजी में तिलक वर्मा ने तीन अर्धशतक समेत 343 रन बनाये हैं लेकिन बाकी बल्लेबाज नाकाम ही रहे हैं।

ईशान किशन लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाये हैं और पावरप्ले में विकेट गंवाना मुंबई की कमजोरी रही है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 158 . 29 की स्ट्राइक रेट से रन बनाये हैं लेकिन लगातार बड़ी पारियां नहीं खेल सके हैं । टी20 विश्व कप से पहले उनके फॉर्म पर भी नजरें होंगी।

वहीं सूर्यकुमार यादव ने दो अर्धशतक बनाये हैं लेकिन अपनी क्षमता के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर सके हैं। कप्तान हार्दिक पंड्या बल्ले या गेंद किसी से भी कमाल नहीं कर सके हैं लेकिन टी20 विश्व कप टीम का उपकप्तान बनाये जाने से उनका मनोबल बढ़ा होगा।